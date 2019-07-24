Частные дома разрешат строить только по типовым проектам

Минстрой разработал программу поддержки индивидуального жилищного строительства в РФ — она предполагает добровольную стандартизацию таких строек в обмен на приравнивание их к ипотеке. Россияне, желающие улучшить жилищные условия путем строительства индивидуального дома, смогут получать ипотечные кредиты при условии возведения жилья по стандартному проекту. С такой инициативой выступил Минстрой в рамках реализации поручения правительства.

Предусматривается, что стандартизация индивидуального жилищного строительства позволит сделать новые дома более качественными и дешевыми. Выдача ипотеки на частные дома позволит достичь целевых показателей нацпроекта «Жилье и городская среда».

Согласно документу, до 2024 года в России должно вводиться в эксплуатацию 40 млн кв м площади индивидуальных домов в год, или 33% от нового жилья в стране.

Во ВЦИОМе подсчитали, что переселиться в новые частные дома в пятилетней перспективе надеются 3 млн семей. Если они достигнут своей цели, площадь новых домов составит целых 450 кв.м.

Пока объемы ввода индивидуальных домов весьма близки к целевым – от 30 млн до 36 млн кв.м. ежегодно, что составляет до 45% от всех новостроек. Усредненная площадь нового дома – 140 кв.м.

За год в новые дома переезжает 250-270 тыс. российских семей. Но, говорят участники рынка, индивидуальное строительство может замедлиться по мере исчерпания эффекта «дачной амнистии» – значительная часть домов, которые де-юре оформлены как построенные в последние годы, на самом деле были возведены раньше и легализованы после нескольких лет эксплуатации.

Ежегодно легализуется порядка 7 млн кв. м жилплощади бывших дач, уточняли в Минстрое. В ведомстве считают, что активизации индивидуальной застройки будет способствовать появление типовых проектов качественных домов.

Здания, построенные без таковых, обходятся либо дороже за счет разработки индивидуального проекта, либо возводятся с нарушением различных требований, а потому в будущем им может грозить снос.

Выдавать ипотеку на частные дома в Минстрое предлагают в первую очередь в регионах, где застройка высокой плотности не востребована. Участки под дома россияне будут получать на льготных условиях, но при этом обязаны будут в оговоренные сроки построить типовой дом, в противном случае они будут лишены участков.