Частные инвесторы не идут в Севастополь – власть пока не слышит бизнес

Степень понимания чиновниками проблем предпринимателей и реальные шаги по их решению – один из тех маркеров, которые определяют инвестиционный климат любого российского региона.

Если применять к Севастополю пятибалльную шкалу, то здесь готовность городского правительства прислушаться к просьбам местных деловых кругов “тянет” разве что на “троечку с минусом”.

За примерами далеко ходить не надо – только за последние два года региональным отделением Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) и Союзом “Совет предпринимателей Севастополя” (СПС) в адрес городского правительства было направлено не менее двух десятков различных предложений по улучшению инвестиционного климата и развития малого и среднего бизнеса в городе федерального значения.

Апрель 2018 года. В рамках Ялтинского международного экономического форума в Севастополе состоялось заседание Координационного совета отделений РСПП Южного федерального округа. В адрес городского правительства поступило предложение размещать в свободном доступе информацию о количестве и сроках ввода новых мощностей по газу, электричеству, воде в рамках ФЦП и других программ развития и, кроме того, обеспечить возможность упрощенного подключения бизнес-объектов к сетям. Кроме того, предприниматели жаловались на участившиеся проверки и просили принять комплекс мер по легализации мини-отелей и гостевых домов с помощью введения упрощенной системы налогообложения. Ничего из этого так и не было реализовано.

Май 2018 года. По итогам встречи тогдашнего губернатора Овсянникова принято решение обобщить системные и точечные проблемы, мешающие бизнесу и направить их в профильные департаменты и управления. От РСПП поступили конкретные предложения по водоохраной зоне реки Бельбек, реновации промышленных зон, упрощении переоформления земельно-имущественных комплексов, доступу к длинным кредитам. Дальнейшего развития предложения не получили.

Сентябрь 2018 года. На встрече предпринимателей, организованной РСПП, глава регионального отделения Вячеслав Горбатов отмечает: “Севастополь за полгода получил 6,5 млрд рублей инвестиций, а Крым – 135 млрд руб. Вот это и говорит о привлекательности региона. Мы второй год обсуждаем модели инвестиционной деятельности, день и ночь говорим об индустриальном парке, а результатов, конкретики – нет”. По итогам встречи в адрес городского правительства отправлен ряд предложений, в частности, об установлении нулевой ставки единого сельскохозяйственного налога. В ответ – тишина.

Октябрь 2018 года. В городе прошла конференция “Севастополь-территория делового сотрудничества”. Особое внимание участники конференции посвятили перспективам развития малого и среднего бизнеса региона, а также налаживанию эффективного диалога бизнеса и власти. Как отметил председатель СПС Сергей Живодуев, серьезную озабоченность в бизнес-сообществе Севастополя вызывает наличие серьезных административных барьеров, мешающих нормальному развитию предпринимательства в регионе. Вице-президент РСПП Павел Лебедев говорит о том, что для кардинального изменения стиля работы чиновников в отношениях с бизнесом для них нужна не декларативная ответственность, а реальная — штрафы, отстранения от занимаемых должностей.

Ноябрь 2018 года. Подводя итоги четырехлетней деятельности, СРО РСПП подготовила ряд предложений в адрес властей для преодоления стагнации и привлечения инвесторов. Правительству Севастополя предлагается провести инвентаризацию пустующих земель бывших совхозов Бельбекской и Байдарской долин с последующей передачей их более эффективным арендаторам. Для реализации проекта по постройке санаторно-курортных комплексов круглогодичного типа перед властями ставится вопрос о выделении земли под их строительство на свободных участках от поселка Любимовка до Качи. Подготовлено обращение в заксобрание Севастополя для решения вопроса правового обеспечения для мини-гостиниц, расположенных на территории дач и участков жилой застройки. Ответа на свои предложения бизнесмены так и не дождались.

Февраль 2019 года. Проведено совещание по проблемам сельского хозяйства. К таковым относятся искусственные задержки в оформлении договоров о имущественно-земельных отношениях между правительством и фермерами, отсутствие в отрасли квалифицированных кадров, нахождение более тысячи гектар садоводческих в водоохранной 200-метровой зоне, частые проверки и нехватка оборотных средств. Городскому правительству и заксобранию предлагается обратится в Госдуму и Кабмин с законодательной инициативой о внесении изменений в статью 65 Водного кодекса РФ. На данный момент изменений нет и не предвидится.

Июнь 2019 года. На заседании СРО РСПП рассмотрен вопрос о завышении кадастровой стоимости участков, проведенной департаментом имущественных и земельных отношений, в несколько раз. Компетентность сотрудников ДИЗО поставили под сомнение, когда севастопольцы сравнили стоимость своего участка с другими. В некоторых районах города земельные участки с одинаковым целевым назначением и расположением имеют совершенно разную кадастровую стоимость – иногда отличающуюся в два или даже в три раза. Принято решение – обратится в правительство с просьбой пересчитать коэффициенты. Просьба проигнорирована.

Июль 2019 года. На отчетно-выборном собрании СПС подчеркивается, что в течение года комитеты Союза готовили и направляли в соответствующие инстанции свои предложения о путях решения проблемных вопросов в сфере имущественных и земельных отношений, аграрного сектора, транспортных пассажирских перевозок, финансов. Однако это оставалось улицей с односторонним движением – учитывать предложения бизнеса в своей работе чиновники не спешат.

Сентябрь 2019 года. На расширенном заседании РСПП с участием правительства обсуждался проект генплана. По итогам дебатов по генплану создалось впечатление, что главной цели – внятно пояснить промышленникам и предпринимателям принципы зонирования и назначение конкретных территорий чиновники достичь так и не сумели. В итоговой резолюции члены Севастопольского СПП обратились к властям с просьбой проинформировать предприятия города о том, попадают ли они в зоны будущего сноса или перепрофилирования. Кроме того, принято решение обратиться в профильные департаменты правительства для информирования о границах промзон, переоформлению участков под строительство общежитий в пригородной зоне и развитию туриндустрии на побережье. Судя по всему, обращения бизнес-сообщества по данной тематике рассматриваются в правительстве до сих пор.

Ноябрь 2019 года. На совместном заседаним Координационного совета по вопросам развития малого и среднего бизнеса при правительстве города и Союза “Совет предпринимателей Севастополя” особое внимание уделено деятельности ДИЗО. За пять лет из почти 3 тысяч обращений в ДИЗО по поводу переоформления договоров и актов, рассмотрено не более половины. По мнению участников совещания, это свидетельствует о том, что в департаменте присутствует практика двойных стандартов при подходе к обращениям физических и юридических лиц. Одним из красноречивых примеров подобного является начисление коэффициентов на различные виды использования земельных участков и разной кадастровой стоимости в одном и том же районе. Однако когда предприниматели обращаются к ДИЗО с просьбой объяснить такого рода “перекосы”, то чиновники всегда имеют “законный способ отказать”. Вице-президент РСПП Павел Лебедев предложил также вынести все спорные моменты, связанные с деятельностью департамента имущественных и земельных отношений в публичную плоскость – чтобы избежать возможных проявлений коррупции.

Вышеперечисленные примеры красноречиво свидетельствуют – вместо диалога власти и бизнеса получается лишь монолог в исполнении самих предпринимателей.

В таких условиях говорить о притоке инвестиций в экономику и социальную сферу Севастополя говорить не приходится. Когда все просьбы и предложения деловых кругов попросту “забалтываются” чиновниками, очень сложно вкладывать средства в такой регион.

Впрочем, в последнее время, после вступления Михаила Развожаева в должность главы исполнительной власти Севастополя и активного участия вице-губернатора Марии Литовко в обсуждении проблем бизнес-сообщества, ситуация начала сдвигаться с мертвой точки – по крайне мере, последние встречи с ее участием дают на это надежду.

Президент РФ Владимир Путин не раз указывал на необходимость принятия комплексных мер, затрагивающих весь средний и малый бизнес, способных обеспечить реальную поддержку и поощрить частную деловую инициативу.

“Все уровни власти должны сделать все, чтобы занятие бизнесом стало привлекательным, доступным и престижным. Должны быть равные условия, стабильные и понятные правила и законы, честная конкуренция. Главам регионов нужно проявлять инициативу, быть в постоянном диалоге с бизнес-сообществом, создавать некоррупционные прозрачные механизмы взаимодействия с бизнесом”, – подчеркивает глава государства.

Хочется верить, что слова Президента дойдут до своих адресатов на местах и станут для региональных властей руководством к действию.

Источник: Портал Информер