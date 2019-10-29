Чего больше всего боятся россияне?

29 октября 2019     20
Чего больше всего боятся россияне?

«Левада-центр» выяснил, чего больше всего боятся россияне. Согласно исследованию, граждан России пугает болезнь близких, войны и произвол властей. В топ рейтинга — опасения по поводу здоровья (в том числе боязнь заболеть СПИДом), бедности, нападения преступников и смерти.

В разговоре с РБК руководитель лаборатории социальных исследований Института региональных проблем Петр Кирьян назвал такие данные неожиданными и подчеркнул, что это связано с современной новостной картиной.

 

«Вернулась четкая риторика «свои — чужие». Вспомним прошлогоднее выступление президента перед Федеральным собранием, когда он демонстрировал слайды с новейшим вооружением, и это было считано довольно однозначно», — заявил Кирьян.

По словам заместителя директора «Левада-центра» Дениса Волкова, растет число ответов «испытываю постоянный страх». Он связал это с ситуацией в экономике и разочарованием граждан в действующей власти.

 

Опрос проведен 26 сентября – 2 октября 2019 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1601 человек в возрасте от 18 лет и старше в 137 населенных пунктах, 50 субъектах РФ. Исследование проводится на дому у респондента методом личного интервью. Распределение ответов приводится в процентах от общего числа опрошенных вместе с данными предыдущих опросов.



Вторник, 29 октября 2019 г. 80

Источник: Портал Информер

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