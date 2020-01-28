Чего не хватает в Севастополе? Отвечают севастопольцы (ВИДЕО)

Вторник, 28 января 2020 г. 368
Источник: Портал Информер
Вторник, 28 января 2020 г. 368
Источник: Портал Информер
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Жена Кокорина рассказала о его будущем в «Зените»
15:08 Дарья Валитова, супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала ситуацию о будущем её мужа в петербургском клубе. © Алексей Куденко …
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Адвокат рассказал о взыскании алиментов вне зависимости от возраста детей
Заявление о возбуждении исполнительного производства по взысканию долга по алиментам можно подать в Федеральную службу судебных приставов вне зависимости от …
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Крым и Севастополь готовы на случай появления коронавируса на полуострове
Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю совместно с органами исполнительной власти двух субъектов в сфере здравоохранения проработали алгоритмы …
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Крымчанин получил 17 лет за сексуальное насилие над детьми
Житель Кировского района Крыма осужден за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилование несовершеннолетних. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного …
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За педофилию житель Крыма проведет в колонии 17 лет
17 лет лишения свободы в колонии строгого режима с дальнейшим ограничением свободы сроком на два года – такой приговор суд …