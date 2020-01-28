Чего не хватает в Севастополе? Отвечают севастопольцы (ВИДЕО)

Жена Кокорина рассказала о его будущем в «Зените» 15:08 Дарья Валитова, супруга форварда «Зенита» Александра Кокорина, прокомментировала ситуацию о будущем её мужа в петербургском клубе. © Алексей Куденко …



Адвокат рассказал о взыскании алиментов вне зависимости от возраста детей Заявление о возбуждении исполнительного производства по взысканию долга по алиментам можно подать в Федеральную службу судебных приставов вне зависимости от …



Крым и Севастополь готовы на случай появления коронавируса на полуострове Межрегиональное управление Роспотребнадзора по Республике Крым и Севастополю совместно с органами исполнительной власти двух субъектов в сфере здравоохранения проработали алгоритмы …



Крымчанин получил 17 лет за сексуальное насилие над детьми Житель Кировского района Крыма осужден за совершение насильственных действий сексуального характера и изнасилование несовершеннолетних. Об этом сообщила старший помощник руководителя главного …

