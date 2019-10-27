Человек из Горно-Алтайска будет руководить внутренней политикой Севастополя

Как сообщил редакции “ИНФОРМЕРа” источник, близкий к московским политическим кругам, на должность директора департамента внутренней политики правительства Севастополя планируется назначить Алексея Савченко.

Напомним нашим читателям, что департамент внутренней политики был ликвидирован при уже бывшем губернаторе Севастополя

Однако, учитывая провалы в вопросах коммуникации с общественными движениями при предыдущем губернаторе, Михаил Развожаев принял решение возродить департамент внутренней политики.

Предполагается, что в сферу деятельности новой структуры войдут вопросы, связанные с коммуникацией между правительством города и общественно-политическими движениями и партиями. Кроме того, сотрудники департамента будут готовить аналитические отчеты, связанные с внутренней ситуацией в регионе.

Как подчеркнул наш источник, кандидатуру Савченко должны еще одобрить в УВП АП.

“А вот с этим могут возникнуть проблемы. Весь профессиональный опыт господина Савченко ограничивается работой в Горно-Алтайске. Спору, конечно, нет, город большой, почти такой же, как Севастополь, но вот хватит ли этого опыта для того, чтобы руководить внутренней политикой южной столицы России?”, – скептически заметил наш источник.

Между тем, как утверждают наши информаторы в правительстве Севастополя, Савченко уже приступил к выполнению своих обязанностей. Значит ли это, что вопрос его назначения (по крайней мере, на уровне устной договоренности) уже согласован в АП, покажет лишь время.

Справка:

Алексей Евгеньевич Савченко родился в 1975 году в Горно-Алтайске.

С 1996 по 2006 годы работал в коммерческих структурах. С 2006 по 2014 годы — в аппарате правительства Республики Алтай. С 2014 по 2016 годы возглавлял Многофункциональный центр.

В июне 2019 года назначен руководителем исполкома регионального отделения Общероссийского народного фронта (Республика Алтай).

Горно-Алтайск – столица и единственный город Республики Алтай. Население составляет, по оценочным данным на 2019 год, 63 845 человек.







Воскресенье, 27 октября 2019 г. 12631

Источник: Портал Информер