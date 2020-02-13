Челябинский таксист жестоко избил пассажиров (ВИДЕО)

Водитель службы «Яндекс.Такси» жестоко избил пассажира в Челябинске.Конфликт начался после его отказа везти компанию из трех девушек и мужчины до другого адреса. Об этом сообщила подписчица группы «Инцидент Челябинск» в соцсети «ВКонтакте».

По ее словам, в такси ехала ее беременная подруга Марина с мужем и еще две девушки. Последние попросили довезти их еще до другого адреса, таксист грубо отказал им и выгнал из машины.

Марина и ее муж заступились за подруг.

«Таксист начал оскорблять Марину нецензурными словами, муж, естественно, за нее заступился. Началась драка. На видео запечатлен уже конец этой ситуации, там видно, как таксист избивает мужа Марины. Мужа моей подруги били, прям чуть ли не прыгал у него на голове таксист. Марину отталкивали и пинали, когда она пыталась заступиться за мужа», — рассказала женщина.

По ее словам, пострадавшая сторона написала заявление в полицию.

В пресс-службе УМВД в Челябинске пообещали уточнить информацию по происшествию и дать комментарий позднее.







Четверг, 13 февраля 2020 г. 73

Источник: Портал Информер