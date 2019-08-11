Чемпион мира по боксу поздравил Сергея Кота с днём рождения

Чемпион мира по боксу среди профессионалов Денис Лебедев пожелал Сергею Кот крепкого здоровья, выполнения всех поставленных задач и быть всегда победителем во славу России.

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Справка:

Денис Александрович Лебедев – российский боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории (до 91,71 кг). Чемпион мира по версии IBF (2016), Чемпион мира по версии WBA (2012-2018).

В своей карьере Лебедев провел 35 поединков, в которых одержал 32 победы и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся.





Суббота, 10 августа 2019 г. 10615

Источник: Портал Информер