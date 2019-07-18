Чемпион мира по боксу поприветствовал севастопольских единоборцев

Чемпион мира по боксу среди профессионалов Денис Лебедев пожелал севастопольцам заниматься единоборствами и побеждать во славу России. [embedded content] На днях с дружественным визитом крымскую землю посетил один из сильнейших боксеров мира среди профессионалов Денис Лебедев.

Он встретился с президентом федерации СБЕ «ММА» Севастополя, исполнительным директором севастопольского «РСБИ» Сергеем Котом.

На встрече обсуждался вопрос, связанные с развитием единоборств в регионе. Для севастопольских единоборцев запланировано проведение мастер-класса по ударной технике.

Справка:

Денис Александрович Лебедев – российский боксер-профессионал, выступавший в первой тяжелой весовой категории (до 91,71 кг). Чемпион мира по версии IBF (2016), чемпион мира по версии WBA (2012-2018).

В своей карьере Лебедев провел 35 поединков, в которых одержал 32 победы и потерпел два поражения, один поединок был признан несостоявшимся.