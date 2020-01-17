Чему Медведев может научить Мишустина

За более чем семь лет работы главой правительства Дмитрий Медведев научился многому: дружить с президентом, отвечать на неудобные вопросы, спать на Олимпиаде и тренироваться вместе с главой государства.
Все эти полезные навыки он просто обязан передать своему сменщику на посту премьер-министра России.Никогда не отказывайся от угощения
В первую очередь, никогда не отказываться от заманчивых предложений, даже если обстоятельства к этому не вполне располагают. Этому Медведев научился еще в далеком 2004-м, когда возглавлял Администрацию президента.Умение отвечать на неудобные вопросы
Основной навык для премьер-министра России — умение отвечать на неудобные вопросы, сохраняя улыбку на лице.Поддерживать хорошие отношения с президентом
В любых случаях и при любых обстоятельствах поддерживать хорошие отношения с президентом и даже тренироваться вместе с ним в спортзале.Хорошо оттянуться среди друзей и одноклассников
В неформальной обстановке расслабиться на полную катушку среди близких и друзей.Использовать любые возможности для того, чтобы отдохнуть
Напряженный график работы премьера и постоянные думы о благе России сильно выматывают. Поэтому новому премьеру просто необходимо научиться использовать любую свободную минутку для сна.
Ну, а все остальное приложится. Главное, не растерять навыков, а после своей отставки передать их своему преемнику.
Четверг, 16 января 2020 г. 2277
Источник: Портал Информер