Чему Медведев может научить Мишустина

16 января 2020     44
Чему Медведев может научить Мишустина

За более чем семь лет работы главой правительства Дмитрий Медведев научился многому: дружить с президентом, отвечать на неудобные вопросы, спать на Олимпиаде и тренироваться вместе с главой государства.

Все эти полезные навыки он просто обязан передать своему сменщику на посту премьер-министра России.

Никогда не отказывайся от угощения

В первую очередь, никогда не отказываться от заманчивых предложений, даже если обстоятельства к этому не вполне располагают. Этому Медведев научился еще в далеком 2004-м, когда возглавлял Администрацию президента.

Умение отвечать на неудобные вопросы

Основной навык для премьер-министра России — умение отвечать на неудобные вопросы, сохраняя улыбку на лице.

Поддерживать хорошие отношения с президентом

В любых случаях и при любых обстоятельствах поддерживать хорошие отношения с президентом и даже тренироваться вместе с ним в спортзале.

Хорошо оттянуться среди друзей и одноклассников

В неформальной обстановке расслабиться на полную катушку среди близких и друзей.

Использовать любые возможности для того, чтобы отдохнуть

Напряженный график работы премьера и постоянные думы о благе России сильно выматывают. Поэтому новому премьеру просто необходимо научиться использовать любую свободную минутку для сна.

Ну, а все остальное приложится. Главное, не растерять навыков, а после своей отставки передать их своему преемнику.



Четверг, 16 января 2020 г. 2277

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

В США провели первую в новом году казнь
В США провели первую в новом году казнь

В США провели первую в 2020 году казнь, передает телеканал аbc 25. Смертельную инъекцию ввели 64-летнему мужчине по имени Джон …


Внештатный режим: почему канцлер ФРГ Меркель выступает за большую самостоятельность Европы
Внештатный режим: почему канцлер ФРГ Меркель выступает за большую самостоятельность Европы

Канцлер ФРГ Ангела Меркель заявила, что Европа перестаёт быть приоритетом американской внешней политики. В этих условиях, считает она, ЕС стоит …


Эксперты рассказали о проблеме-лидере в сфере ЖКХ
Эксперты рассказали о проблеме-лидере в сфере ЖКХ

Состояние жилых домов и недостатки в работе УК стали волновать россиян больше, чем цены на коммунальные услуги и ошибки в …


В Киеве назвали одно условие для проведения выборов в Донбассе
В Киеве назвали одно условие для проведения выборов в Донбассе

Для проведения выборов на неподконтрольных Киеву территориях Донбасса необходимо выполнить одно условие: установить государственный или международный контроль над границей. Об …


Опрос показал рост экстремистских настроений в Словакии
Опрос показал рост экстремистских настроений в Словакии

Крайне правая «Наша партия Наша Словакия» (НПНС) является одним из ведущих претендентов на победу в парламентских выборах, которые пройдут 29 …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты