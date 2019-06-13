Чем владеют украинские «звёздные» политики в Крыму

13 июня 2019     26
Чем владеют украинские «звёздные» политики в Крыму

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев хорошо обосновался в Крыму, откуда и руководит борьбой против нынешних киевских властей. Но Царев не только руководит, но и успешно ведет на полуострове бизнес. В этом ему помогают мать и жена. Об этом сообщает интернет-издание Федпресс.

Олег Царев со своей семьей

По данным ЕГРЮЛ, Олег Царев является учредителем ООО «Сельбилляр» и ООО «Ветеран», которые занимаются деятельностью в санаторно-курортной сфере.

Гендиректором в них работает мать политика Нина Царева. Экс-депутату ВР также принадлежат алуштинское ООО «Днепр», специализирующееся на сдаче в аренду помещений, и ООО «Санаторий Кирова» в Ялте.

Царев числится и  учредителем крымского союза охотников и рыболовов «Сапсан», а за пределами полуострова владеет ростовским ООО «НПП Красногоровский Машиностроительный Завод». Нина Царева также является учредителем в крымском ООО «Новые технологии».

Санаторием Кирова руководит жена бывшего нардепа Наталья Царева, которая также является совладельцем с долей в 50 %. Санаторий – поставщик услуг в госзакупках на общую сумму 156 млн рублей. 

В ноябре 2015 года семья Царева получила в пользование от министерства экономического развития Крыма здание детского санатория «Ай Тодор» в Ялте. 

Это бывшее имение великого князя Михаила Романова, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения. Речь в документах идет о «реконструкции и развитии» санатория и инвестициях в размере 220 миллионов рублей сроком на  8 лет.

Градообразующее предприятие Армянска «Крымский Титан» вновь вышло на орбиту интересов СМИ после выбросов сернистого газа в августе-сентябре 2018 года. Тогда, напомним, из-за пересохшего кислотонакопителя в городе произошла экологическая катастрофа. У титанового завода были технические сложности при ликвидации последствий бедствия, которые решали всем Крымом, – из-за устаревшего оборудования и отсутствия на севере региона достаточных объемов воды закрыть проблему окончательно не удается до сих пор. 

Тогда же и встал вопрос национализации предприятия для его дальнейшей модернизации и перепрофилирования, но идею отклонили. Вместо этого заставили заплатить в бюджет региона «за негативное воздействие на окружающую среду» 736 млн 853 тысячи рублей.

До присоединения Крыма к России ЗАО «Крымский Титан» принадлежало в равных долях государственной акционерной компании «Титан» и компании Ostchem Germany GmbH, контролируемой Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

После 2014 года в Москве зарегистрировали ООО «Титановые инвестиции» с филиалом в Армянске. Также параллельно в Киеве «Крымский Титан» был официально переименован в компанию Ukrainian Chemical Products, которая занималась экспортом титана, минеральных удобрений и другой продукции армянского завода, а также поставками сырья для него.

Сам имущественный комплекс «Крымского Титана» официально сдан в аренду компании «Титанактив», однако, по данным ряда источников, это лишь номинально – Фирташ продолжает владеть заводом, как и ПАО «Крымский содовый завод». 

«Крымсода» – крупнейшее наряду с «Крымским Титаном» химическое предприятие региона и единственный завод по производству кальцинированной технической соды на юго-западе России. Расположен в соседнем с Армянском Красноперекопске. Выпускает помимо соды пищевую соль, песок, щебень, антрацит, известь и другие продукты. До 2011 года Крымский содовый завод принадлежал Group DF, которая перевела активы двум компаниям, зарегистрированным на Кипре, – Dwara Trading Ltd и Valika Ltd. При этом Group DF заявляла, что конечным собственником завода по-прежнему остался Фирташ.

Бизнесом в Крыму владеют не только экс-соратники Януковича и пророссийские политики. Например, бывший украинский нардеп от партииЮлии Тимошенко «Батькивщина» Сергей Велижанский, в 90-х работавший в Крыму на разных должностях. В том числе замещал должность председателя крымского республиканского комитета по делам молодежи, на которой сменил Андрея Сенченко, будущего нардепа Украины и верного соратника Тимошенко. 

Андрей Сенченко

В 2014 году Сенченко был инициатором перекрытия подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу. В ноябре прошлого года против него были введены российские санкции.

Сергею Велижанскому, согласно данным ЕГРЮЛ РФ, принадлежит доля (25 %) в ООО «Золотой символ». 

«Золотой символ» в свою очередь является наравне с «Севастопольмаринсервисом» собственником ООО «Международная морская ассоциация «Мыс Горн», тоже расположенного в Крыму. Велижанский владеет долями еще в 13 крымских компаниях: «Дигаймер», «Аграрный», «Бизнес Альянс», «Проммеханизация», «Алькор-Нвп», «Промтекстиль», Крымская промышленная компания, Крымская продуктовая компания и уже упомянутый «Севастопольмаринсервис». 

Соучредителями в некоторых из них являются Анна Ганжа (теща Сенченко) и бизнес-партнер Сенченко и Велижанского Василий Сетков, который владеет долями практически во всех упомянутых компаниях.

Часть долей компаний «Дигаймер», «Бизнес Альянс», «Промтекстиль» и «Севастопольмаринсервис» принадлежит Титаренко Елене Александровне, которая является дочерью уполномоченного по правам человека на Украине, еще одной соратницы Тимошенко Людмилы Денисовой

Еще одна, на этот раз бывшая сторонница Юлии Тимошенко, а ныне нардеп от партии Арсения Яценюка «Народный фронт» Лидия Котеляктакже имеет интересы в российском Крыму. Жительница Львовской области и ярая сторонница националистических идей Котеляк отличилась тем, что создала на Украине общественную организацию «Матери мобилизованных», которая объединяет женщин, чьи сыновья служат в АТО, и занимается помощью военнослужащим. 

Лидия Котеляк

Один из сыновей Котеляк также мобилизован на войну, а вот полный тезка ее второго сына Цибран Андрей Игоревич является соучредителем крымского ООО «Азовский бриз», которое перерабатывает и консервирует рыбу и морепродукты.

Некто Котеляк Владимир Эдуардович, чье имя полностью совпадает с именем мужа украинского нардепа, владеет 50 % активов ООО «Империал-2011» с уставным фондом 28,8 миллиона рублей. Такие данные опубликованы в ЕГРЮЛ РФ. Компании принадлежит одноименный отель в Ялте, на исторической улице Щербака, в 400 метрах от берега Черного моря. В гостинице имеются спа-центр с турецкой паровой баней, финской сауной и крытым бассейном, тренажерный зал, бильярдная комната и бизнес-центр. На сайте отеля подчеркивается, что здесь говорят «на вашем языке».

Супруги Владимир и Елена Зеленские также владеет недвижимостью в Крыму. Им принадлежит квартира площадью 130 квадратных метров в доме, расположенном в элитном поселке Ялты – Ливадии. Квартиру купили в 2013 году за 5 млн рублей. 

Бывшая жена Виктора Януковича Людмила также хорошо устроилась в Крыму. 

Людмила Янукович

Говорят о том, что Людмила Янукович через посредников владеет в Севастополе сетью элитных супермаркетов «Меркурий», однако подтвердить этот факт пока не удалось. Супермаркеты деликатесов входят в ООО «Меркурий Элит Трейд», которое было создано в декабре 2014 года. Учредители – Андрей Яковец, Евгений Андреев и Дмитрий Клочко, который также является гендиректором компании.В 2017 году у компании было 7,1 млн рублей прибыли. Клочко также является гендиректором ООО «Виномаркет», а Андреев – ООО «Аквамарин Резорт», это 5-звездочный спа-отель в Севастополе, в 50 метрах от моря. Ранее директором «Меркурия» была дончанка Юлия Викторовна Ситникова, в свое время руководившая донецкой компанией «Гермес-Дон».

Источник: Портал Информер

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