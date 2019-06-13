Чем владеют украинские «звёздные» политики в Крыму

26 13 июня 2019

Экс-депутат Верховной рады Украины Олег Царев хорошо обосновался в Крыму, откуда и руководит борьбой против нынешних киевских властей. Но Царев не только руководит, но и успешно ведет на полуострове бизнес. В этом ему помогают мать и жена. Об этом сообщает интернет-издание Федпресс. Олег Царев со своей семьей

По данным ЕГРЮЛ, Олег Царев является учредителем ООО «Сельбилляр» и ООО «Ветеран», которые занимаются деятельностью в санаторно-курортной сфере.

Гендиректором в них работает мать политика Нина Царева. Экс-депутату ВР также принадлежат алуштинское ООО «Днепр», специализирующееся на сдаче в аренду помещений, и ООО «Санаторий Кирова» в Ялте.

Царев числится и учредителем крымского союза охотников и рыболовов «Сапсан», а за пределами полуострова владеет ростовским ООО «НПП Красногоровский Машиностроительный Завод». Нина Царева также является учредителем в крымском ООО «Новые технологии».

Санаторием Кирова руководит жена бывшего нардепа Наталья Царева, которая также является совладельцем с долей в 50 %. Санаторий – поставщик услуг в госзакупках на общую сумму 156 млн рублей.

В ноябре 2015 года семья Царева получила в пользование от министерства экономического развития Крыма здание детского санатория «Ай Тодор» в Ялте.

Это бывшее имение великого князя Михаила Романова, имеющее статус памятника архитектуры регионального значения. Речь в документах идет о «реконструкции и развитии» санатория и инвестициях в размере 220 миллионов рублей сроком на 8 лет.

Градообразующее предприятие Армянска «Крымский Титан» вновь вышло на орбиту интересов СМИ после выбросов сернистого газа в августе-сентябре 2018 года. Тогда, напомним, из-за пересохшего кислотонакопителя в городе произошла экологическая катастрофа. У титанового завода были технические сложности при ликвидации последствий бедствия, которые решали всем Крымом, – из-за устаревшего оборудования и отсутствия на севере региона достаточных объемов воды закрыть проблему окончательно не удается до сих пор.

Тогда же и встал вопрос национализации предприятия для его дальнейшей модернизации и перепрофилирования, но идею отклонили. Вместо этого заставили заплатить в бюджет региона «за негативное воздействие на окружающую среду» 736 млн 853 тысячи рублей.

До присоединения Крыма к России ЗАО «Крымский Титан» принадлежало в равных долях государственной акционерной компании «Титан» и компании Ostchem Germany GmbH, контролируемой Group DF украинского олигарха Дмитрия Фирташа.

После 2014 года в Москве зарегистрировали ООО «Титановые инвестиции» с филиалом в Армянске. Также параллельно в Киеве «Крымский Титан» был официально переименован в компанию Ukrainian Chemical Products, которая занималась экспортом титана, минеральных удобрений и другой продукции армянского завода, а также поставками сырья для него.

Сам имущественный комплекс «Крымского Титана» официально сдан в аренду компании «Титанактив», однако, по данным ряда источников, это лишь номинально – Фирташ продолжает владеть заводом, как и ПАО «Крымский содовый завод».

«Крымсода» – крупнейшее наряду с «Крымским Титаном» химическое предприятие региона и единственный завод по производству кальцинированной технической соды на юго-западе России. Расположен в соседнем с Армянском Красноперекопске. Выпускает помимо соды пищевую соль, песок, щебень, антрацит, известь и другие продукты. До 2011 года Крымский содовый завод принадлежал Group DF, которая перевела активы двум компаниям, зарегистрированным на Кипре, – Dwara Trading Ltd и Valika Ltd. При этом Group DF заявляла, что конечным собственником завода по-прежнему остался Фирташ.

Бизнесом в Крыму владеют не только экс-соратники Януковича и пророссийские политики. Например, бывший украинский нардеп от партииЮлии Тимошенко «Батькивщина» Сергей Велижанский, в 90-х работавший в Крыму на разных должностях. В том числе замещал должность председателя крымского республиканского комитета по делам молодежи, на которой сменил Андрея Сенченко, будущего нардепа Украины и верного соратника Тимошенко.