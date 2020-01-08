Чем закончилась история клоунской попытки «уйти» из СССР воздушным путём из Крыма?

8 января 2020     15
Чем закончилась история клоунской попытки «уйти» из СССР воздушным путём из Крыма? «ИНФОРМЕР» продолжает цикл публикаций, посвященных самым одиозным фигурам, компаниям и событиям украинского прошлого города-героя и всего Крыма.

В Советском Союзе фраза «Граница на замке» носила не абстрактное пожелание, а более чем подчёркивала реальное положение дел по охране границ страны: сухопутных, водных и воздушных.

Покинуть территорию СССР для советских граждан можно было исключительно под контролем соответствующих структур и ведомств, и сделать это можно было вполне легально, но в конкретных случаях, как то: по туристической путёвке за заслуги в труде в качестве поощрения; по работе, как, например, у моряков загранплавания; в командировку по линии различных министерств, ведущих строительство тех или иных объектах за рубежом; на гастроли из «сферы искусств»; в статусе спортсменов и их тренеров с врачами и массажистами на международные соревнования; дипломатам и так далее – список сей не столь уж и велик.

Просто же так простым гражданам, вдруг возжаждавшим бы оформить заграничный паспорт и просто так выехать из страны по личному желанию и личному хотению просто так попутешествовать «по миру» было МАКСИМАЛЬНО затруднительно.

То есть совсем НЕ ПРОСТО и совсем НЕ так, как по щелчку пальцев, мол: «Хочу и еду!».

Доктрину «тлетворного влияния запада», как фактора возможного «идеологического развращения» своих граждан западным «образом» жизни и западными «ценностями», в СССР блюли строго.

И всячески советских граждан от этого влияния «оберегали». Плохо это или хорошо – вопрос дискуссионный. Потому что такая внутренняя политика российского руководства имела, как свои плюсы, так и свои минусы.

Все – как тогда это называлось в СССР, «выездные» граждане – проходили тщательную проверку на лояльность к власти в соответствующих отделах, например, КГБ СССР. Для подавляющего большинства жителей страны это было вполне ЕСТЕСТВЕННО, как идущий зимой снег или дующий с моря ветер. И никакого психологического дискомфорта у них не вызвало. Скорее наоборот – даже приветствовалось.

Но некоторое число людей в стране, абсолютно количественно минимальное от общего числа всего населения СССР, тем не менее, жаждало вкусить «запретный плод» из «жвачки, рок-музыки, свободы нравов, джинсов и прочих огней реклам» воочию. Одни – в силу прирождённого любопытства и склонности к авантюризму…

Как рассказывал мне один мой приятель, в далёком уже 1979 году он устроился радистом в Гидрографию Черноморского флота. Так получилось, что с польских судоверфей в начале 1980 года надо было перегнать в Чёрное море построенное новое гидрографической судно.

Первоначально его планировали «спустить» по рекам, но надстройка у гидрографа оказалось высокая, было принято решение «гнать» его в Севастополь из Балтики через Ламанш, Бискайский залив, Средиземное море, то есть – вокруг Европы.

Сформировали команду, у половины состава которой не было виз – в том числе и у моего приятеля, – и гидрограф с наименованием ГС-401 отправился в путешествие из Калининграда (куда он из Польши прибыл после оформления всех необходимых документов приёмной комиссией), без разрешения со стороны командования заходить в иностранные порты. Приятель никаким идеологическим противником социализма, типа, диссидента, – не был.

Но на переходе из Балтики «датскими проливами» и видя на расстоянии сотни метров проплывающий мимо берег с машинами, едущими по шоссе, чуть не шагнул за борт, дабы вплавь добраться до суши и отправиться «бродяжить в мир». Говорил, что словно «что-то» толкало его изнутри совершить «побег». Без 100% гарантии доплыть до камней прибоя, ибо это был январь или февраль.

Другой приятель, служивший рядовым в погранвойсках в Белоруссии, рассказывал, как поднятая «в ружьё» тревожная группа задержала в лесу «хипующего» молодого человека, который пешком из Москвы направлялся… в Катманду!

Пытались прорваться за границу, например, преступники, совершившие тяжкие преступления и находящиеся «в бегах».

Были диссидентствующие, которых разочаровал «совок», как «империя зла», и из которого они стремились вырваться любыми нелегальными способами, дабы «реализовать» себя в «свободном мире».

Порой они шли на преступления, как, например, многодетная семья Овечкиных из Иркутска, организовавшая вполне приличный джазовый эстрадный ансамбль под названием «Семь Симеонов».

8 марта 1988 года, во время перелёта из Иркутска на музыкальный фестиваль в Ленинграде, угрожая обрезами и самодельными бомбами, «музыкальные самородки из Сибири» (11 человек, включая и «мать-героиню») захватывают пассажирский самолёт, требуют изменить маршрут полёта с посадкой в Лондоне. Если им откажут – грозят начать убивать пассажиров.

Прямо на борту ими была убита бортпроводница Тамара Жаркая.

Тамара Жаркая

В ходе операции по освобождению заложников и по причине отсутствия опыта по проведению таких операций у обычных милиционеров, группа которых пошла на штурм приземлившегося на военном аэродроме в Выборге самолёта, были ещё погибшие из числа мирных граждан…

Всего погибли 9 человек – Нинель Овечкина, мать «музыкантов», четверо старших её сыновей, бортпроводница и трое пассажиров.

Были ранены 19 человек. Из них – 15 пассажиров, двое Овечкиных, включая самого младшего 9-летнего Сергея, и двое омоновцев.

«Семь Симеонов», Иркутск, 1986 год

То, что представляет собой по-настоящему гнилая изнанка «западной цивилизации», маскирующаяся за сияющими огнями рекламы западного «образа жизни» – сегодня мы знаем очень хорошо. А тогда, в СССР, многим «запад» мерещился раем… Были и другие угоны самолётов.

15 октября 1970 г. отец и сын Бразинскасы, литовцы, с оружием в руках захватывают и угоняют в Турцию самолет из Сухуми. Во время захвата борта двумя выстрелами в упор была убита стюардесса Надежда Курченко и ранено несколько членов экипажа.

Это был первый «удачный» угон пассажирского самолёта в СССР.

Надежда Курченко

Вполне возможно, что эти Бразинскасы каким-то образом позже «вдохновили» и Овечкиных.

Насколько «плохой», по мнению тех или иных «беглецов из тоталитаризма», была жизнь в СССР и насколько «карательной» была советская действительность по мнению тех или иных до сих пор диссидентствующих в преклонном уже возрасте «борцунов с кровавой гебнёй» в адрес СССР, или уже их современных и молодых «продолжателей» хаять ЛЮБУЮ Россию в лице нынешних либерастов и дерьмократов – пусть им рассудит чёрт, когда будет поджаривать их на сковородке в аду.

Но убивать невинных людей ради «жвачки, порнухи и джаза в красивой жизни за бугром» – это куда как хуже «тоталитаризма» и «кровавой гебни». Это мерзость и подлость, которым нет прощения.

Осуществлялись попытки «уйти» из СССР воздушным путём и в Крыму. Причём одна такая попытка не шибко драматическая по факту, но абсолютно клоунская по финальному результату произошла в 1970 году. И тоже в октябре, как это сделали отец и сын Бразинскасы.

На этот раз к «вольной» жизни решили улететь два крымчанина: 21-летний студент третьекурсник крымского медицинского института Николай Гилев и 20-летний студент керченского филиала севастопольского приборостроительного института Виталий Поздеев. Филиалом СПИ (Севастопольский приборостроительный институт) в Керчи был, том числе, и строительным факультет.

Гилев и Поздеев решают смыться из «империи зла» абсолютно разочаровавшись в советской действительности и в полной уверенности, что «заграница им поможет» (как утверждал турецкоподданный Остап Бендер, как-то одним лохам в известном романе), они припеваючи заживут у «молочной реки на кисельных берегах». Вот и эти двое решили свалить «из совка», для старта «карьеры» в западной жизни выбрав Турцию. Именно эта маниакальная идея и объединила студентов двух разных крымских вузов. Причём, сначала они попробовали уйти морским путём.

Осенью 1969-го Поздеев попытался добраться до вожделенной Турции, тайно проникнув на круизное судно «Армения». Однако в Одессе он был вынужден сойти на берег по причине «морской болезни» и нежелания его желудка, облевавшего своего хозяина, продолжать «морской круиз»

Чуть позже Поздеев и Гилев снова тайно пробрались на борт парохода «Украина» и спрятались в «ящике для инструментов». Но были обнаружены перед выходом в море матросами и «выброшены» на берег. Советский.

Тогда весной 1970 года Гилев поступает на курсы пилотов ДОСААФ в Симферополе, к осени уже вполне уверенно управляет небольшим учебным самолётом. В то время связь Крыма с материком через Керченский пролив осуществлялась не только с помощью автомобильных и железнодорожных паромов, но и с помощью «воздушного такси», в качестве которого, в частности, использовался 4-х местный двухмоторный самолётик чехословацкого производства типа «Морава-Л 400». В СССР их назвали «стрекозами».

Особых навыков в управлении этого самолёта не требовалось, уже приобретённые Гилевым практические знания и некоторые умения в пилотировании, хоть и на другом типе самолёта, вполне позволяли ему справиться в управлении и с этой «стрекозой».

Дело оставалось за «совсем малым» – захватить самолёт.

27 октября 1970 года Гилев и Поздеев выкупили все 4 билета на рейс «воздушного такси» и захватили с собой муляж боевой гранаты. Дальше события стали развиваться вполне в жанре гротеска. Оказалось, что хоть они и выкупили все четыре билета на рейс, тем не менее, неожиданно «нарисовался» ещё один пассажир-попутчик. Некто Юрий Дербенёв в приличной стадии подпития.

В кассе, увидев, что зарегистрировались на посадку всего двое – продали билет Дербенёву.

Взлетели.

В воздухе, угрожая муляжом гранаты, Гилев и Поздеев связали пьяненького и не сопротивлявшегося Дербенёва и надели на голову пилота Алексея Минченко… мешок!

Зачем?

За рычаги управления уселся Гилев.

Пилот предупредил, что керосина «в обрез» и только до Кубани.

Более того, всё-таки практического опыта полётов на длительные расстояния по картам и по компасу у Гилева не было, и под угрозами до Турции самолёт пилотировал именно лётчик Минченко.

Приземлились на американской авиабазе Тробзон, совмещённый с турецким гражданским аэропортом. На той самой полосе, куда всего то чуть менее двух недель ранее был посажен пассажирский борт убийцами Бразинскасами.

Кстати, керосин у воздушного «такси» действительно закончился прямо не бетонке. Как и предупреждал пилот.

Далее начался цирк.

Протрезвевший Дербенёв, осерчав, что попал не в Краснодар, устроил громкую разборку с переходом на личность с вышедшим на полосу одним из представителей администрации турецкого аэропорта, в свою очередь, решившего выяснить: кто это прилетел и откуда?

Мол: «Какого хрена! Где Краснодар!?», допытывался у турка по-русски Дербенёв, а турок ему, вероятно, по-турецки отвечал – «Сам такой!».

Вероятно, они – Дербенёв и турок – разговаривали друг с другом точно так, как егерь Кузьмич беседовал с охотником финном в известном кинофильме «Особенности национальной охоты».

Только(!) через(!) час(!) к самолёту подъехала машина с людьми от всё ещё недоумевающей администрации аэропорта, уполномоченными хоть что-то решать с незваными гостями.

Ни оркестров, ни толп журналистов, ни блицев фотокамер, ни стрёкота кинокамер, никаких интервью «в телевизоре» – ровным счётом НИ-ЧЕ-ГО.

Для студентов это был шок!

Дербенёв и Минченко отказались покидать борт и потребовали советских дипломатов.

Студентов же быстро изолировали и за них взялись турецкие спецслужбы: «Кто такие?», «С какой целью прилетели?», «Где явки?», «Говорите пароли!».

Когда же поняли, что это не шпионы, не диверсанты и не резиденты, а полный порожняк – перепихнули их американцам, которые стали «трясти» двоюродных братьев на предмет выдачи военных тайн про советскую военную инфраструктуру на полуострове и особенно Севастополе.

Когда и американцам стало понятно, что и здесь порожняк, а двое студентов просто «перебежчики за пивом и колбасой» и не представляют НИКАКОГО интереса для серьёзных «американских ребят» из Лэнгли – Гилев и Поздеев стали обузой для «западного мира».

Более они в этом «западном раю» НИКОГО не интересовали.

Через 2 месяца их поместили в барак для беженцев в Стамбульском районе Левант. Снабдили одеждой, кормили, давали деньги на карманные расходы, они могли свободно перемещаться по городу. Год они бездумно слонялись по городу, ожидая визы в США. И даже пару раз пытались сбежать из лагеря для беженцев и из Турции! Но их отлавливали и сажали в карцер. Впрочем, в СССР о них, кому(!) надо(!) – тоже помнили.

Через известного журналиста Валентина Зорина, корреспондента ТАСС, в Стамбуле им передали письма от родных с просьбой вернуться домой.

Гилев написал ответное письмо в том духе, что: «…только здесь я понял, как велика Россия…». Вполне логично.

В Союзе он был человеком, а в Стамбуле стал бездомной собакой на задворках «ихнего рая». Что-то такое аналогичное написал и Поздеев. Мол: «…хочу к маме…». Задним числом проняло обоих. Студенты обратились к турецким властям с просьбой о своей передачи ими их «разом-оба» уже властям советским.

Турки их отговаривали. Мол, через 2 недели будут визы в США, Мол, хана вам будет, если вернётесь – в котлах с кипятком сварят. Однако студенты свой выбор сделали вполне осознанно. И когда бежали «туда» и когда просились «оттуда».

Хана там, или не хана!.., – а за свои поступки, в том числе и за измену Родине – надо отвечать.

Таковы были советские законы, и никто не в праве их сегодня интерпретировать как-либо иначе.

Впрочем, студенты были не дети из детского сада и не дауны – и прекрасно отдавали себе отчёт в совершённом ими. И ЧТО за это им «светит» дома. Точно не пряники, не трёхкомнатные квартиры и не пожизненная пенсия с усиленным продуктовым пайком.

20 декабря 1971 года в приграничном поселке вблизи Батуми студенты были турками в сопровождении сотрудников нашего посольства в Турции переданы советской стороне. Встретили их хорошо и по-грузински гостеприимно: пели песни, пили вино, ели шашлык в местном совхозе.

А утром сотрудники КГБ в наручниках спецрейсом переправили Гилева и Поздеева в лефортовское СИЗО в Москве.

Клоунада с побегом и опьяняющим «воздухом свободы» перешла для предателей Родины в фазу реальных будней и духа нар и зон. И причём здесь «кровавя гебня» и якобы «сломанные» ею жизни и судьбы двух великовозрастных обалдуев, как об этом нынче зудят некоторые либерально настроенные граждане?

Статья за измену Родине в законодательстве СССР, под которую попали оба угонщика самолёта – Гилев и Поздеев – своими собственными руками вполне обдуманно устроившие себе зарубежное шоу-вояж, а именно за номером 64, гласила буквально следующее:

Статья 64. Измена Родине.

Пункт а):

«Измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб суверенитету, территориальной неприкосновенности или государственной безопасности и обороноспособности СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти, – наказывается лишением свободы на срок от десяти до пятнадцати лет с конфискацией имущества или смертной казнью с конфискацией имущества».

Поздеев получил приговор в 12 лет лагеря строго режима. Гилева приговорили к 10 года лагеря строго режима. Получили даже не по максимуму и «без расстрела».

Поздеев отмотал срок от звонка до звонка. То есть все 12 лет где-то в пермских политлагерях. Гилев – что для такой статьи в СССР, как «измена Родине», было крайне удивительно(!) – освободился досрочно(!) из мордовских лагерей в 1978 году. Видимо, весьма активно сотрудничал с оперчастью места отбывания наказания. В СССР были свои законы. На этом зиждется устойчивость ЛЮБОГО государства – в обязательном их исполнении гражданами данного государства.

Одни, как подонки Овечкины и Бразинскасы пошли на убийство, не желая жить по законам своей Родины. Другие, как Гилев и Поздеев, тоже не желая жить по законам, стали клоунами, которые, сначала сами удачно сбежали из страны, а потом сами же «неудачно» вернулись и «неудачно» присели в лагеря строго режима

Какие уж тут претензии к советским законам? Скорее для жизни отдельных индивидуумов, это кисмет. То есть судьба, как говорят на востоке.

Кстати, в среде побитых молью севастопольских диссидентов до сих с придыханием поговаривают, что и в Севастополе где-то в 70-е годы также угоняли самолёт с аэродрома ДОСААФ в Юхариной балке. Двое неизвестных «героев». Возможно, тоже студентов. Причём, тот, кто пилотировал, сидел на коленях у товарища-пассажира и управлять полётом ему было крайне неудобно. Или наоборот они сидели?

Тут диссиденты путаются в описании «героических» событий попытки вырваться из «империи зла» – в том смысле про то, кто на ком сидел…

Во всяком случае, исключительно по причине этого неудобства при загрузке в кабину одноместного «Яка» и в полной темноте безлунной ночи они вместо Турции шмякнулись, то ли где-то под Евпаторией, то ли где-то в степях на Тарханкуте.

Выжили. На допросе показали, что измену Родине не планировали, а просто один товарищ, занимавшийся в севастопольском ДОСААФе, захотел показать другому товарищу огни ночного Симферополя. Так сказать, с высоты птичьего полёта.

Просто романтика и хулиганство. Причём романтика с их слов – как причина ночного полёта – «первее». Да и портвейн изрядно вскружил им их романтические головы.

Это они признают без всяких оговорок. И то, что портвейн был так «силён», что сторожу аэродрома он вскружил голову до полной потери им ориентации в пространстве и во времени. А их самих «закружил в небо». 

Однако севастопольские диссиденты преклонного возраста до сего дня склонны считать совершенно иначе, а именно, что шмякнулись «на брюхо» они не сами!

А по тревоге в воздух была поднята дивизия(!) перехватчиков «тоталитарного режима» и сбила «героев» залповым огнём всех своих «ракет-пушек»!

И это сразу же «жутко засекретили».

Можно улыбнуться, можно взгрустнуть – такие были времена…

Андрей Романов

Источник: Портал Информер

Метки: 
Поделиться:

Сейчас читают:

Поклонская заговорила с крымчанами на украинском языке
Поклонская заговорила с крымчанами на украинском языке

Депутат Госдумы от «Единой России» Наталья Поклонская приехала в Крым и поздравила жителей полуострова с Рождеством на украинском языке. В своем telegram-канале …


Мир оказался на грани большой войны на Ближнем Востоке
Мир оказался на грани большой войны на Ближнем Востоке

Взаимные удары США и Ирана могут привести мир к ядерной войне. Об этом заявил РИА Новости первый замглавы международного комитета Совфеда Владимир …


В Симферополе за сутки задержали двоих мужчин с крупными партиями наркотиков
В Симферополе за сутки задержали двоих мужчин с крупными партиями наркотиков

Сотрудники патрульно-постовой службы во время дежурства обратили внимание на 38-летнего местного жителя, который увидев полицейских, попытался выбросить свёртки с наркотическим …


В авиакомпании подтвердили смерть 176 человек в авиакатастрофе в Иране
В авиакомпании подтвердили смерть 176 человек в авиакатастрофе в Иране

Глава авиакомпании «Международные авиалинии Украины» Евгений Дыхнэ подтвердил факт гибели девяти членов экипажа и 167 пассажиров при падении самолета, летевшего …


Чем закончилась история клоунской попытки «уйти» из СССР воздушным путём из Крыма?
Чем закончилась история клоунской попытки «уйти» из СССР воздушным путём из Крыма?

«ИНФОРМЕР» продолжает цикл публикаций, посвященных самым одиозным фигурам, компаниям и событиям украинского прошлого города-героя и всего Крыма. В Советском Союзе фраза «Граница на …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram


Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты