Чем занималась сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева? (ОПРОС)

Чем бы вы думали, занималась сенатор от Севастополя Ольга Тимофеева: боролась за справедливую и адекватную систему здравоохранения, делала всё, чтобы увеличить количество мест в детских садах города или, быть может, трудилась над повышением пенсий и прочих социальных выплат для севастопольцев.

Нет и еще раз нет!

С чего бы политика, зарабатывающего в 2018 году 4,860 млн рублей, интересовали проблемы «плебеев» вроде нас с вами – её избирателей.

Декларация Тимофеевой

Должность в Совете Федерации значительно улучшила материальное состояние Тимофеевой. В 2014 году, еще будучи депутатом российского Заксобрания Севастополя, она декларировала всего 151 тысячу рублей зарплаты и 1/6 часть квартиры в Севастополе и недвижимость в 90 кв. метров (без уточнения, какая именно недвижимость). Судя по предыдущим декларациям сенатора, часть заработанного она вложила в землю. В 2017 году среди её имущества появился земельный участок площадью 504 кв. метра.

Угадайте: какими достижениями больше всего гордится наш представитель в Совете Федерации?

Оказывается, наша мадам внесла неоценимый вклад в налаживание и укрепление… франко-российских отношений. Да-да, вы не ослышались. Ведь Кремль с Парижем не смогли бы наладить двусторонний диалог без помощи мадам Тимофеевой.

Наприсер, весь 2016 год Тимофеева провела, тесно сотрудничая со своими коллегами из Люксембургского дворца.

Вот вы, рядовые севастопольцы, можете взять и открыть французскую визу в свой российский загранпаспорт?

Нет. Да и на Украину ездить опасно, там нас прировняли к террористам.

А Тимофеева, которая, вроде бы, должна быть под санкциями, может себе позволить съездить в Париж (естественно за государственный счет), выпить хорошего французского вина, отведать свежего круассана с чашечкой кофе на Елисейских полях, благо высокая зарплата члена Совфеда позволяет.

«В 2016 году активизировалась работа с сенатом Франции, прошли обсуждения доклада, подготовленные Сенатом Франции», — отчитывалась перед севастопольскими депутатами о своих успехах Тимофеева.

Тимофеева и раньше посещала страны «англицкие буржузные» — даже умудрилась опозориться перед западным политическим бомондом. Так, выступая на конференции в Брюсселе, организованной Европарламентом, Ольга Леонидовна умудрилась оскорбить американскую делегацию, чем шокировала не только европейских, но и отечественных политиков и дипломатов.

Однако, данный скандальный инцидент, как выяснилось, не помешал дальнейшей международной карьере верной последовательницы дипломатического стиля Никиты Хрущёва.

К слову, не всем крымским политикам повезло так, как Тимофеевой. Вот Ольга Ковитиди в интервью на одном из центральных каналов пожаловалась, что не может въезжать на территорию стран ЕС. Такой избирательный подход европейских бюрократов ставит много вопросов, как о компетентности первых, так и о причинах особого отношения со стороны Запада к Чалому и его подопечным.

Справедливости ради стоит отметить, что сенатор от Севастополя не пренебрегает поездками и по ближнему зарубежью: так она несколько раз посетила Приднестровскую Молдавскую Республику в качестве международного наблюдателя на президентских и парламентских выборах.

В итоге севастопольские депутаты, не состоящие в свите Чалого, не выдержали и обрушились на мадам Тимофееву со справедливой критикой.

«Мы знаем, что на ваше содержание государство выделяет огромные деньги. Скажите, пожалуйста, что полезного вами выполнено, решено? Окупается ли ваша работа, ваша деятельность, как вы считаете?», — обратился к сенатору преисполненный негодования депутат Сергей Кравченко.