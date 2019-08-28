Чем занимаются севастопольские бабули в свободное от получения пенсии время?

В группе «Подслушано в Севастополе» появились фотографии и видео жительницы Севастополя, которая активно тренируется в свободное от получения пенсии время.

А вам слабо? Вы так сможете?



Для справки:

В рамках благоустройства и озеленения территории в Динопарке высажено 68 ливанских кедров, 39 пицундских сосен, 234 кипариса, 66 саженцев каркаса южного, 18 гледичий, 37 кленов, 26 акаций шаровидных, 25 слив Писсарди, а также около 1000 кустарников.

Реконструкция первого этапа началась в Динопарке в 2016 году и завершилась в 2017-ом. Стоимость работ составила 34,9 млн рублей. Сумма контракта на выполнение работ второго этапа реконструкции сквера составила почти 58 млн рублей.

В 2017 году департаментом городского хозяйства выполнены работы по благоустройству девяти общественных пространств: Рыбацкого сквера (Динопарк), парка в с. Андреевка, парка Новикова – Крестовского, сквера между ул. Косарева, 2, и ГБОУ СОШ № 57, сквера у ДОСААФ на пр. Генерала Острякова, 15, сквера у кинотеатра «Моряк», парка в с. Родниковое, сквера у Мемориала депортированным народам Крыма, парка возле ост. «Виктория» по пр. Победы, 23, 25, сквера «Каменный цветок».





Среда, 28 августа 2019 г. 263

Источник: Портал Информер