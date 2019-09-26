Чем именно занимался юрист и лоббист Хантер Байден на Украине?

Впервые о телефонном звонке Дональда Трампа Владимиру Зеленскому на прошлой неделе написала The Washington Post, в статье со ссылкой на два источника говорилось о просьбе Трампа возобновить расследование о работе сына Джо Байдена Хантера в украинской газодобывающей компании “Бурисма Холдинг”.

Чем именно занимался дипломированный юрист и лоббист Хантер Байден в “Бурисме” и почему холдинг украинского бизнесмена, который добывает и продает газ на территории Украины, пригласил на работу американского топ-менеджера?

Младший сын Джона Байдена родился в 1970 году. Имя Хантер он получил от матери – Хантер Байден, она погибла в автокатастрофе спустя два года после его рождения. В тот день в машине была сестра Хантера и старший брат: девочка не выжила, а брат получил серьезные травмы.

Хантер Байден окончил Йельский университет, получил степень доктора юриспруденции, поработал старшим вице-президентом компании MBNA America Bank, занимающейся выпуском кредитных карт, а затем Билл Клинтон назначил его директором по электронной коммерции в Министерстве торговли США.

В 2002 году Хантер Байден покинул госслужбу и официально стал лоббистом: открыл свою компанию и, как писал тогда The New Yorker, никогда не стал бы обсуждать свои дела с отцом – сенатором.

В том же году на другом континенте в Украине нефтетрейдер Николай Злочевский, бизнесмен, начавший свою карьеру еще в девяностые, вместе с партнером Николаем Лисиным основал вертикально-интегрированную газовую компанию “Бурисма Холдинг”.

Она занимается геологоразведкой, добычей и продажей природного газа в Украине и сейчас владеет лицензиями на разработку украинских недр в Харьковской, Львовской, Ивано-Франковской и Черниговской областях.

Весь добытый газ – сейчас это около миллиарда кубометров в год – частная газовая компания Николая Злочевского продает на внутреннем рынке. В 2003 году Николай Злочевский занял пост председателя только что созданного Государственного комитета природных ресурсов Украины.

Сын Джо Байдена Хантер с 2006-го по 2009 год строил карьеру уже в американской государственной железнодорожной компании Amtrak, его последняя должность – вице-президент Amtrak. Николай Злочевский в то же время стал депутатом украинской Рады по списку “Партии регионов” Виктора Януковича.

После победы на выборах Барака Обамы отец Хантера Байдена Джо Байден стал вице-президентом США, и его сын покинул госкомпанию Amtrak, тем самым исключая конфликт интересов.

В Украине бизнесмен Николай Злочевский в это время успел стать министром экологии и природных ресурсов Украины в правительстве Виктора Януковича, то есть он возглавил ведомство, которое выдавало лицензии на добычу газа украинским компаниям. В том числе и тем, что входили в группу “Бурисма Холдинг”.

Пути Хантера Байдена и Николая Злочевского пересеклись в 2014 году, после Майдана и победы Революции достоинства. Тогда новая, еще молодая киевская власть столкнулась с беспрецедентным кризисом: в марте Россия аннексировала Крым, а в казне зияла дыра.

В апреле 2014 года в Украину прилетел вице-президент Джо Байден. Он пообещал поддержку стране, вставшей на путь реформ и борьбы с коррупцией.

В мае 2014 года сын вице-президента США Хантер Байден стал членом совета директоров “Бурисма Холдинг”.

В то время в пресс-релизе компании говорилось, что Хантер будет “отвечать за юридическое подразделение холдинга и продвижение компании на международной арене”. Уже на следующий год “Бурисма” провела свой первый форум по энергетической безопасности в Монте-Карло при поддержке князя Монако и Atlantic Council. Местом встречи был выбран Яхт-Клуб Монако, где форум с тех пор проходит каждый год.

Назначение Хантера Байдена в совет директоров украинской “Бурисмы” не прошло незамеченным для американской прессы.

Эксперты заговорили о конфликте интересов: якобы отец оказывает давление на Украину для искоренения коррупции, а сын получает деньги в украинской компании.

Но было и другое мнение: Хантера в Украину позвали без ведома отца, чтобы подчеркнуть прочные связи Киева и Вашингтона в противовес России. В любом случае Байдена-младшего уличить в нарушении американских законов не смогли.

Хантер Байден тогда говорил, что он только однажды разговаривал с отцом о компании “Бурисма”, а тот не вдавался в подробности сделки. Позже Джо Байден утверждал, что узнал о роли своего сына в компании из новостных сообщений.

Хантер Байден проработал в “Бурисме” до апреля 2019 года, и если говорить о деньгах, то, по сообщению The New Yorker, получал там $50 тысяч в месяц – это $600 тысяч в год.

Издание The Hill утверждало, что украинская Генпрокуратура под руководством прокурора Виктора Шокина выяснила, что “Бурисма” перечисляла некоей компании Rosemont Seneca Partners более $160 тысяч ежемесячно, и это компания Хантера Байдена и его партнеров. Однако расследование так и не было доведено до конца, а в 2016 году Виктора Шокина уволили.

После отставки Хантера Байдена в украинской компании “Бурисма” остались два весьма известных директора. Один из них – бывший президент Польши Александр Квасьневский, а другой – экс-руководитель антитеррористического центра ЦРУ Джозеф Кофер Блэк.

Источник: Портал Информер