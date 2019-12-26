Чем опасна теплая зима

Руководитель лаборатории этиологии и эпидемиологии НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Елена Бурцева рассказала о влиянии теплой зимы на здоровье людей.
В беседе с журналистом «Вечерней Москвы» она отметила, что теплая зима действительно создает благоприятные условия для распространения ОРВИ и гриппа, поскольку люди начинают чаще посещать различные общественные места.
В связи с этим повышается риск распространения инфекций контактно-бытовым путем.
Бурцева подчеркнула, что сейчас отмечается некоторый рост активности вирусов. По сравнению с прошлым годом выросло и число случаев заболеваний. Это может быть следствием высокой температуры в декабре.
«Инфекции активны на протяжении всего года. Россиянам надо быть осторожнее относительно гриппа», — отметила врач.
Четверг, 26 декабря 2019 г. 419
Источник: Портал Информер