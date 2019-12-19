Чем удивляет пресс-конференция Путина пользователей сети

19 декабря 2019     13
Чем удивляет пресс-конференция Путина пользователей сети

В Рунете обсуждают, чем зацепила пресс-конференция президента России Владимира Путина.

Уже сейчас пользователи говорят о том, что «зал в тёплых тонах», а также обсуждают внешний вид президента: «Главное, галстук!».

Пользователи в соцсетях обсуждают, чем им точно запомнится сегодняшняя пресс-конференция Владимира Путина. И речь не только о «сложных вопросах», политических обсуждениях и разговорах об экономической ситуации.

Пользователи в Twitter обращают внимание и на те детали, без которых эта пресс-конференция так или иначе была бы явно невозможной. И отмечают, что эти детали цепляют уже сейчас. По крайней мере, никто не остаётся равнодушен.

«Большая пресс-конференция Путина. Зал в тёплых тонах, как с трепетом говорят журналисты. Но у меня в начале этих пресс-конференций, как всегда, два вопроса: на сколько минут опоздает Путин и в галстуке какого цвета он будет?», – пишет журналист Виталий Третьяков в своём микроблоге.

Пользователи тут же подключились к обсуждению. И начали гадать: будет галстук российского лидера синим или «в крапинку».

«Галстук надо тоже в светлых тонах», – пишет пользователь @valeriyllvov.

Напомним, что 19 декабря в Москве проходит ежегодная большая пресс-конференция российского президента Владимира Путина. На ней аккредитовано почти 2 тысячи журналистов, в том числе журналисты «ИНФОРМЕРа». 

 



Четверг, 19 декабря 2019 г. 188

Источник: Портал Информер

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Чем удивляет пресс-конференция Путина пользователей сети
Чем удивляет пресс-конференция Путина пользователей сети

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