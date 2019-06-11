Через три недели в России поменяются правила строительного рынка. Чем нам это грозит?

Через три недели в России поменяются правила финансирования строек. Те, кто работал по договорам долевого участия, не смогут привлекать средства от покупателей напрямую. Вместо бесплатных денег в обязательном порядке начнет действовать система эскроу-счетов: вклады дольщиков до сдачи объекта заморозят на специальных счетах, а компании смогут строить либо на свои деньги, либо на банковские кредиты. Все выгоды и риски, связанные с изменением строительного законодательства в материале 66.ру.

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