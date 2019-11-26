Черноморский флот катастрофически проигрывает ВМС НАТО

26 ноября 2019     15
Черноморский флот катастрофически проигрывает ВМС НАТО

За последние несколько лет Россия догнала, а, возможно, и превзошла турецкий флот, взяв под контроль Черное море. Но в Средиземном море полное господство у НАТО, которое, кроме американского 6-го флота, имеет поддержку флотов Великобритании, Италии и Франции.

Об этом в интервью «АиФ» заявил экс-командующий Черноморским флотом, бывший председатель Комитета Госдумы по обороне Владимир Комоедов.

«Когда я был командующим ЧФ, турецкий флот превосходил нас в 4,7 раза. ЧФ имел тогда лишь одну дизель-электрическую подводную лодку «Варшавянка», и я даже не знал, куда деть крейсер «Москва», как сберечь его от нападения. Не поставишь же его посреди моря под удар! А в Средиземном море вообще некуда было и ткнуться.

Сейчас ситуация резко изменилась в связи с прибытием в Чёрное море наших новых подводных лодок (их около 6 единиц), вооружённых «Калибрами», новых ракетных кораблей — фрегатов и корветов. И, думаю, с турецким флотом мы сейчас на равных или превосходим его. Но на средиземноморском, натовском направлении, с учётом мощи 6-го флота США и его эшелонированного построения, то есть флотов итальянцев, французов, англичан и т. д., нас превосходят в 27 раз. А в Чёрном море мы вообще окружены: не считая проблем с Украиной, его прибрежные страны Румыния, Болгария, Турция — в НАТО», – отметил Комоедов.

 



Вторник, 26 ноября 2019 г. 507

Источник: Портал Информер

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