Черноморских дельфинов пересчитают

24 сентября 2019     14
Черноморских дельфинов пересчитают

В настоящее время учёные не располагают данными о количестве особей охраняемых видов дельфинов в Чёрном море.

Станции учёта в Крыму нет. Однако в настоящее время исследовательские работы в этом направлении ведутся в рамках международного проекта EMBLAS.

«В сентябре текущего года с аэродрома Краснодарского края и Ростовской области будет осуществлён вылет специальной авиатехники, которая с Российской стороны будет вести учёт дельфинов прибрежной зоны России – российский шельф и прибрежная зона самые большие в Чёрном море.

Мне думается, что к концу этого года предварительные данные количественного учёта всех охраняемых видов наших дельфинов будут получены. Мы впервые вернулись к такой оценке за последние 20 лет», – сообщила руководитель лаборатории фиторесурсов Института биологии южных морей имени Ковалевского Наталья Мильчакова в пресс-центре «Россия сегодня».

В рамках этого проекта уже проведены экспедиции.

В них принимали участие специалисты Румынии, Балгарии, Турции при поддержке Монако. Они осуществили учёт дельфинов в северо-западной части Чёрного моря – от Босфора до северо-западного района, Одесского залива и большого филлофорного поля Зернова.

Севастопольские учёные не участвуют в исследованиях из-за санкций западных стран по отношению к жителям полуострова.


Вторник, 24 сентября 2019 г. 80

Источник: Портал Информер

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