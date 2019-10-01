Четверть юных россиян убеждены в том, что родители должны помогать им искать работу

Практически четверть (24%) россиян в возрасте до 21 года уверены в том, что родители должны помогать им искать работу через знакомых и родственников. Об этом говорят данные опроса исследовательского центра портала Superjob.ru, которые поступили во вторник в “Интерфакс”.

Согласно результатам исследования, 6% молодых соискателей на рынке труда готовы доверить родственникам телефонные переговоры с работодателем, 4% респондентов полагают, что родителям следует ходить вместе с ребенком на собеседование.Кроме того, 42% представителей “поколения Z” убеждены, что родители не должны помогать детям в трудоустройстве.

Во время опроса также выяснилось, что три четверти респондентов сами ищут работу или подработку. По результатам исследования, 11% респондентов трудоустраиваются, либо находят возможность подработки с помощью родственников.

К сведению, опрос провели 14-19 августа 2019 года среди 1600 респондентов в возрасте от 14 лет до 21 года в 370 населенных пунктах, во всех федеральных округах РФ.





Вторник, 1 октября 2019 г. 118

Источник: Портал Информер