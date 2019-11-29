Чиновникам правительства Севастополя не на чем сидеть?

40 кресел руководителя понадобилось департаменту аппарата губернатора и правительства Севастополя.
Нынешние кресла пришли в негодность?
Стартовая цена контракта 782 тыс. 666 рублей. Цена одного кресла руководителя — 19 тыс. 566 рублей.
Руководителям не на чем сидеть? Новая искренность требует от чиновников выходить из кабинетного режима и больше общаться с людьми.
Я бы предложил проводить приемы граждан на обычном стульчике.
Неплохой формат новой искренности. А лучше бы на очередном приеме граждан под софиты телекамер демонстративно отодвинуть офисное кресло руководителя и присесть напротив пришедшего гражданина на такой же стульчик.
Сергей Михайлюк
Пятница, 29 ноября 2019 г. 93
Источник: Портал Информер