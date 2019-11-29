Чиновникам правительства Севастополя не на чем сидеть?

29 ноября 2019     13
Чиновникам правительства Севастополя не на чем сидеть?

40 кресел руководителя понадобилось департаменту аппарата губернатора и правительства Севастополя.

Нынешние кресла пришли в негодность?

Стартовая цена контракта 782 тыс. 666 рублей. Цена одного кресла руководителя — 19 тыс. 566 рублей.

Руководителям не на чем сидеть? Новая искренность требует от чиновников выходить из кабинетного режима и больше общаться с людьми.

Я бы предложил проводить приемы граждан на обычном стульчике.

Неплохой формат новой искренности. А лучше бы на очередном приеме граждан под софиты телекамер демонстративно отодвинуть офисное кресло руководителя и присесть напротив пришедшего гражданина на такой же стульчик.

Сергей Михайлюк 



Пятница, 29 ноября 2019 г. 93

Источник: Портал Информер

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