Чиновника Керчи обвиняют в обмане детей-сирот

Следком возбудил уголовное дело в отношении исполняющего обязанности начальника управления ЖКХ администрации Керчи. Поводом стало предоставление неликвидных квартир детям-сиротам. Чиновник подозревается в ненадлежащем исполнении должностных обязанностей, причинившем особо крупный ущерб. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГУ СКР по Крыму и Севастополю Ольга Постнова.

«Установлено, что за счет бюджетных средств администрацией Керчи были закуплены 25 квартир в многоквартирном жилом доме по шоссе Героев Сталинграда для нужд граждан из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, не отвечающие санитарно-эпидемиологическим требованиям, не обеспеченные газоснабжением и отоплением», – сказала Постнова.

Акты приема-передачи на 25 приобретенных квартир по муниципальному контракту составлены и были подписаны и.о. начальника управления ЖКХ администрации города Керчи, а с самими детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, подписаны договоры найма жилых помещений.

Ключи им были выданы администрацией Керчи 30 января текущего года.

«С учетом того, что на момент подписания актов приема-передачи жилых помещений, а также договоров их найма присоединение к центральному газопроводу не осуществлено, указанные помещения не соответствовали нормам и требованиям, что повлекло существенное нарушение прав и законных интересов 25 детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, на предоставление благоустроенного жилого помещения в целях проживания и охраняемых законом интересов общества и государства», – отметила Постнова.

Нарушения законодательства были выявлены в ходе мониторинга материалов средств массовой информации. Следователями была организована процессуальная проверка, которая по указанию председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина была взята на контроль в центральном аппарате ведомства.

В настоящее время сотрудниками следственного отдела устанавливаются все обстоятельства по выявленным нарушениям.







Среда, 12 февраля 2020 г. 291

Источник: Портал Информер