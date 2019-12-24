Чиновники правительства Севастополя заглянули в Парк Победы и остались довольны (ВИДЕО)

24 декабря 2019     28
Чиновники правительства Севастополя заглянули в Парк Победы и остались довольны (ВИДЕО)

24 декабря члены правительства Севастополя во главе с вице-губернатором Денисом Солодовниковым посетили многострадальный Парк Победы. Чиновники остались довольны увиденным.Как заявил вице-губернатор, по итогам поездки будет принято решение о принятии парка на баланс городского хозяйства.

Напомним, что первая очередь реконструируемого Парка Победы была открыта еще 8 мая. Но затем, в ходе обследования парка, обнаружилось множество недостатков и недоделок. Именно по этой причине срок принятия Парка Победы в эксплуатацию был перенесен на декабрь.



Вторник, 24 декабря 2019 г. 514

Источник: Портал Информер

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