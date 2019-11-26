Чиновники Севастополя оценили ход строительства школы в Казачьей бухте

26 ноября 2019     16
Чиновники Севастополя оценили ход строительства школы в Казачьей бухте

26 ноября и.о. директора департамента капитального строительства Илларион Гапицонов проверил ход строительства общеобразовательной школы в бухте Казачья.

Объект будет введен в эксплуатацию в 2020 году.

«На объекте на 85 процентов выполнены монолитные работы, из семи секций здания полностью закрыты пять, еще на двух – работы завершаются. К подрядчику вопросов нет, строительство ведется в соответствии с графиком.

Новое учреждение рассчитано на 704 ребенка и будет оснащено мастерскими по обработке металла и древесины, кабинетами домоводства, музыкальным и зрительным залами, комнатой психологической разгрузки, библиотекой, фотолабораторией, игровыми и физкультурной площадками, тиром», – сказал Илларион Гапицонов.

Для удобства в здании предусмотрены лифты. Для маломобильных групп населения школа будет обеспечена пандусами.

«На сегодняшний день ведется укладка газоблоков внутри здания, выполняются электромонтажные и фасадные работы, остекление здания, устройство кровли и наружных инженерных сетей, начаты отделочные работы.

До конца года полностью будет выполнена планировка периметра здания, в 2020 году начнутся работы по благоустройству территории», – отметил заместитель генерального директора по строительству ООО «Техстрой» Евгений Яшин.

Напомним, что в настоящее время в Севастополе ведется строительство четырех новых школ: школа-коллегиум и общеобразовательная школа на проспекте Античный, общеобразовательная школа в бухте Казачья и школа в микрорайоне Шевченко (корпус к школе № 61), которые смогут принять около 3000 детей.



Вторник, 26 ноября 2019 г. 606

Источник: Портал Информер

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