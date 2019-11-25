Чиновников Крыма обязали реагировать на анонимные жалобы

На сайте правительства Крыма появилось распоряжение главы РК Сергея Аксёнова «О работе с информацией, поступившей от граждан через социальные сети к главе Республики Крым».

«Нежелание заявителя представить информацию о себе не является основанием для не рассмотрения вопроса по существу, если: информация от граждан содержит достаточно сведений о сути вопроса и его решение возможно без получения данных о заявителе и/или в отсутствие непосредственного участия заявителя. Информация от граждан содержит достаточно сведений о нарушении, произошедшем в публичном месте и затрагивающем права и законные интересы неопределенного круга лиц», – отмечается в тексте документа.

Аппарат Совета министров Крыма и ответственные должностные лица должны будут обработать поступившую от крымчан информацию. Они установят срок рассмотрения вопроса, а также, в случае необходимости, свяжутся с заявителем для уточнения информации и персонально ответят за «формальное отношение к рассмотрению информации от граждан» и «непредставление необходимой информации в установленные сроки».

На каждого будет заведена контрольная карточка, в которой будут содержаться данные о заявителе, суть вопроса и срок исполнения — от одного до трех рабочих дней. Другой срок может быть установлен по резолюции главы Крыма.

Информация, поступившая к главе, проверяется, а после ответственный исполнитель в обязательном порядке связывается с заявителем и «принимает исчерпывающие меры по решению затронутых в информации от граждан вопросов по существу».

Согласно распоряжению, уполномоченные лица должны ежедневно мониторить информацию от граждан и результаты рассмотрения, о которых сообщают главе Крыма. Контроль за соблюдением сроков рассмотрения сведений от граждан проводится каждую неделю.Если ответственный исполнитель не смог решить поступивший вопрос или информация о решении была направлена с нарушением срока, то об этом извещается глава Крыма.

В настоящее время у главы Крыма Сергея Аксёнова личные страницы в Facebook (почти 50 тысяч подписчиков), ВКонтакте (8,3 тысяч), Twitter (90,4 тысяч) и Insagram (122 тысяч).

Глава Республики Крым Сергей Аксёновв медиарейтинге самых цитируемых губернаторов-блогеров за октябрь 2019 года. Результаты рейтинга опубликованы на сайте информационно-аналитической системы Медиалогия.

Глава Крыма вошёл в тройку самых цитируемых российских губернаторов-блогеров благодаря индексу цитируемости 186,9. Также наиболее цитируемыми губернаторами стали: глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров, медиаиндекс которого составил 671,3, а также мэр Москвы Сергей Собянин с индексом 516,9.На сайте Медиалогии уточняется, что наиболее цитируемой записью Сергея Аксенова в Фейсбук стало сообщение о том, что в Крыму с начала 2019 года уже отдохнуло около 6,9 млн туристов, что на 10% выше показателя за аналогичный период предыдущего года.

Также Сергей Аксёнов сообщил о том, что все учреждения образования в Крыму обеспечат к 2024 году видеонаблюдением и ограждениями.







Понедельник, 25 ноября 2019 г. 790

Источник: Портал Информер