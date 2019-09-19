Чиновников Минкульта обвиняют в том, что они украли 20 миллионов рублей

19 сентября 2019     13
Чиновников Минкульта обвиняют в том, что они украли 20 миллионов рублей

Басманный суд Москвы арестовал на срок до 12 ноября бывшего главу департамента охраны культурного наследия Минкульта Владимира Цветнова. Об этом ТАСС сообщила представитель суда Юнона Царева.

Чиновника обвиняют в особо крупном мошенничестве. По делу также проходит заместитель директора этого же департамента Павел Мосолов. Им вменяются пять преступных эпизодов на общую сумму 20 миллионов рублей. Уголовное дело связано с хищением бюджетных средств на реставрацию Соловецкого монастыря.

Вместе с чиновниками были задержаны бизнесмены Сергей Семиков и Татьяна Магдеева, следствие также просит их арестовать.

Во время обыска у Цветнова было изъято 25 миллионов рублей и дорогостоящие украшения, «которые им не могли быть приобретены на законные доходы», заявил в суде следователь.

Вину в содеянном никто из фигурантов дела не признает.


Четверг, 19 сентября 2019 г. 307

Источник: Портал Информер

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