Чиновник чуть не лишился ноги из-за замечания водителю

Заместитель начальника инспекции Контрольно-счётной палаты Москвыранен из травматического пистолета. Инцидент случился 7 июня в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, вечером 7 июня чиновник переходил дорогу и сделал замечание одному из водителей. Тот вышел из машины с травматическим пистолетом, выстрелил в Тышко и уехал.

Заместитель начальника инспекции Контрольно-счётной палаты Москвы получил ранение ноги. Его госпитализировали и прооперировали.