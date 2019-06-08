Чиновник чуть не лишился ноги из-за замечания водителю

8 июня 2019     19
Чиновник чуть не лишился ноги из-за замечания водителю

 Заместитель начальника инспекции Контрольно-счётной палаты Москвы Андрей Тышко ранен из травматического пистолета. Инцидент случился 7 июня в Подмосковье. Об этом сообщает РЕН-ТВ.

По информации телеканала, вечером 7 июня чиновник переходил дорогу и сделал замечание одному из водителей. Тот вышел из машины с травматическим пистолетом, выстрелил в Тышко и уехал.

Заместитель начальника инспекции Контрольно-счётной палаты Москвы получил ранение ноги. Его госпитализировали и прооперировали.

Источник: Портал Информер

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