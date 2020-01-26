Число заболевших новым типом вируса в Китае за последние сутки увеличилось на 688 человек

Об этом сообщает агентство «Синьхуа» со ссылкой на Национальную комиссию здравоохранения. По данным ведомства, число летальных исходов составляет 56 случаев, в то время. Заражение коронавирусом

подозревается у 2684 человек, однако их диагноз пока не подтвержден.



В комиссии заявили о выявлении 23 431 случаях контактов с зараженными, среди них 21 556 человек находились под медицинским наблюдением, а 325 были выписаны 25 января.

На улицах китайских городов медики при поддержке полиции устраивают облавы на людей, у которых подозреваются симптомы новой пневмонии.

При этом к отказывающимся подчиниться требованию врачей правоохранители применяют силу.







Воскресенье, 26 января 2020 г. 189

Источник: Портал Информер