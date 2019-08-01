Число россиян, которые не могут покинуть территорию России из-за долгов, выросло почти на 1 млн человек

Число россиян, которые не могут покинуть территорию России из-за долгов, выросло почти на 1 млн человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику ФССП России.Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн. Общая сумма долга, находившегося на начало июля в стоп-листе погранслужбы, составила 1,47 трлн рублей.

За первое полугодие судебные приставы вынесли почти 4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. Это больше, чем за весь 2017 год.

Ранее сообщалось, что на 1 сентября 2018 года приставы взимали с россиян 4,5 млн долгов на общую сумму порядка 1,7 трлн рублей. Выходит, что средняя сумма долга одного гражданина РФ в среднем составляет примерно 377 тысяч рублей.

Согласно данным судебных приставов, невыездных граждан где-то 1,3 млн человек.

Самый большой прирост невыездных должников произошел в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Меньше всего на Урале.





Четверг, 1 августа 2019 г. 272

Источник: Портал Информер