Число россиян, которые не могут покинуть территорию России из-за долгов, выросло почти на 1 млн человек

1 августа 2019     17
Число россиян, которые не могут покинуть территорию России из-за долгов, выросло почти на 1 млн человек

Число россиян, которые не могут покинуть территорию России из-за долгов, выросло почти на 1 млн человек. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на статистику ФССП России.Если на начало года в России было 2,6 млн невыездных должников, то к середине лета (к 1 июля) их число выросло до 3,58 млн. Общая сумма долга, находившегося на начало июля в стоп-листе погранслужбы, составила 1,47 трлн рублей.

За первое полугодие судебные приставы вынесли почти 4 млн постановлений о временном ограничении на выезд должников из РФ. Это больше, чем за весь 2017 год.  

 

Ранее сообщалось, что на 1 сентября 2018 года приставы взимали с россиян 4,5 млн долгов на общую сумму порядка 1,7 трлн рублей. Выходит, что средняя сумма долга одного гражданина РФ в среднем составляет примерно 377 тысяч рублей. 

Согласно данным судебных приставов, невыездных граждан где-то 1,3 млн человек.

Самый большой прирост невыездных должников произошел в Центральном, Приволжском и Южном федеральных округах. Меньше всего на Урале.


Четверг, 1 августа 2019 г. 272

Источник: Портал Информер

Сейчас читают:

Число россиян, которые не могут покинуть территорию России из-за долгов, выросло почти на 1 млн человек
Число россиян, которые не могут покинуть территорию России из-за долгов, выросло почти на 1 млн человек

Число россиян, которые не могут покинуть территорию России из-за долгов, выросло почти на 1 млн человек. Об этом сообщает ТАСС, …


Состояние пожарной безопасности в Севастополе находится под строжайшим контролем
Состояние пожарной безопасности в Севастополе находится под строжайшим контролем

Исполняющий обязанности заместителя губернатора Севастополя Владимир Татарчук принял участие в заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности …


Журналист Дмитрий Киселев: «Мир никогда не узнает правду о Крыме»
Журналист Дмитрий Киселев: «Мир никогда не узнает правду о Крыме»

Генеральный директор МИА “Россия сегодня” Дмитрий Киселев в эфире радио “Cпутник в Крыму” заявил, что в мировых СМИ никогда не появится правдивая информация …


В Крыму на форуме "Таврида" девушка выиграла 1,8 млн рублей
В Крыму на форуме "Таврида" девушка выиграла 1,8 млн рублей

26-летняя жительница республики Крым Дарья Тверезовская победила в конкурсе грантов и выиграла 1,8 миллионов рублей на реализацию проекта “Система навигации …


Билли Айлиш рассказала о претензиях к своему телу
Билли Айлиш рассказала о претензиях к своему телу

Американская певица Билли Айлиш рассказала о проблемах с психикой, пережитых в детстве. Слова артистки приводит издание Metro. Исполнительница заявила, что …



Официальная группа в Контакте  будь в курсе событий
Официальная группа в Facebook  всё самое интересное
Официальная группа в Одноклассниках  и здесь мы тоже
Наш канал в Twitter  канал в Twitter
Канал в Telegram  канал в Telegram
Метки: 
Поделиться:

Комментарии к публикации

    Ваш комментарий будет первым!


Это интересно

О проекте

Контакты