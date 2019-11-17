Чистые активы севастопольского банка «Морской» за год упали на 16%

«Банк России» опубликовал данные об активах кредитных учреждений, зарегистрированных в южных регионах России (ЮФО и СКФО) по состоянию на 1 июня 2019 года.

Как видно из таблицы, самым крупным банком юга России остается РНКБ, который демонстрирует стабильный рост активов на протяжении уже нескольких лет.

Куда как хуже положение у другого известного в Крыму и Севастополе банка – «Морской». Хотя, это кредитное учреждение находится по своим чистым активам в середине списка, но по числу сокращения своих активов он входит в число главных лузеров года.

За год размер активов банка сократился на 16%.

Напомним, что именно этот банк связывают с группой Алексея Чалого. Неудивительно, так как в этом кредитном учреждении в 2004-09 годах работал главный банкир группы – Вячеслав Аксенов.

Между тем, сама репутация банка «Морской» в украинские времена была далеко не безупречной. Так, например, именно банк «Морской» обвиняли в том, что он служил «прачечной» для «Партии регионов», севастопольское руководство которой в лице Валерия Саратова было тесно связано личными и бизнес-интересами с Алексеем Чалым.



Стоит также напомнить, что именно Вячеслав Аксенов является одним из главных фигурантов скандала, связанного с исчезновением гуманитарной помощи из России, которая отправлялась в Севастополь в феврале-марте 2014 года.

С гуманитаркой работали структуры, непосредственно связанные с ближним кругом Алексея Чалого: БФ «35-я береговая батарея» и банк «Морской».

Куда делать гуманитарная помощь и перечисленные в Севастополь финансовые и материальные средства , так и осталось неизвестным, зато хорошо ясно другое – за их исчезновение так никто и не отчитался.

В августе 2014 года, во время избирательной кампании депутатов Заксобрания Севастополя первого созыва, в СМИ также много писали о том, то через банк «Морской» проходило финансирование севастопольской организации «Единая Россия», которая на тот момент полностью контролировалась Алексеем Чалым.

И хотя, формально Вячеслав Аксенов уже давно не имеет никакого отношения к банку «Морской», по слухам, его веское слово многое значит как для собственников, так и администрации банка.

Нам же остается только наблюдать за очередным витком в карьере Вячеслава Аксенова. Может быть, новый взлет севастопольского банкира, не так давно ставшего советником врио губернатора Севастополя, положительно скажется и на активах банка «Морской»?







Воскресенье, 17 ноября 2019 г. 1825

Источник: Портал Информер