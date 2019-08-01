Читатели «ИНФОРМЕРа» выбрали самого привлекательного политика Севастополя!

Читатели «ИНФОРМЕРа», принявшие участие в опросе, определили самого привлекательного и сексуального севастопольского политика, который не только блещет умом, но и разбивает сердца дам.

На первом месте оказался депутат Заксобрания Севастополя от партии ЛДПР Илья Журавлёв. Его поддержали 1528 респондентов.

Победитель родился 3 июня в 1971 году в городе Калинин. В 1993 году окончил в Севастопольский приборостроительный институт (инженер-системотехник), 2001 — Национальную юридическую академию Украины им. Ярослава Мудрого (юрист), в 2018 — магистратуру института государственного и муниципального управления РАНХиГС при Президенте РФ (магистр государственного и муниципального управления).

С 2010 по 2014 годы — депутат Севастопольского городского совета (Законодательного Собрания Севастополя) VI созыва, секретарь постоянной комиссии по вопросам городского хозяйства, транспорта и управления коммунальной собственностью, с сентября 2014 года — председатель постоянного комитета Заксобрания Севастополя по городскому хозяйству.

Заслуженный работник сферы обслуживания Украины. Кандидат экономических наук. В сфере коммунального управления отмечен благодарностями и почётными грамотами Севастопольской городской государственной администрации, районных администраций Севастополя, МДЦ «Артек» и других. Руководитель фракции ЛДПР в Законодательном собрании Севастополя, координатор СГО ЛДПР.

На второй строчке — парламентарий Нахимовского района, кандидат в депутаты Заксобрания Севастополя второго созыва по округу№7 (самовыдвиженец) Александр Брыжак. За него отдали голос 1267 читателей «ИНФОРМЕРа».

Родился и вырос в Севастополе. Женат. Совместно с супругой Юлией воспитывает трехлетнего сына Евгения. Его родители в 1980 году переехали из Донецка в Севастополь. Окончил среднюю школу № 49 в Гагаринском районе Севастополя. В 2002 году был призван на военную службу сроком на два года. Служил в военно-морских силах в спортивной роте. Ещё до службы в армии получил кандидата в мастера спорта по водному поло, которым начал заниматься с 10 лет. Сегодня в свободное время посещает тренировки. Александр Брыжак — директор благотворительного фонда, а также активный парламентарий, старающийся сделать жизнь

Александр Брыжак принимает граждан первый и третий четверг месяца в школе № 50 на Генерала Жидилова. Севастопольцы обращаются к нему с различными вопросами, а он берёт и делает. За безупречный труд депутат Нахимовского района награждён благодарственными письмами от руководства муниципалитета и Севастополя.

В течение 24 часов Александр Брыжак на связи со своими избирателями:

т. +7978 860 03 03 (колл-центр) с 9:00-17:00;

т. +7978 790 41 13 – помощник Максим Сергеевич;

т. +7978 763 17 37 – помощник Наталья Валерьевна.

На третьей позиции — депутат Нахимовского муниципального округа Вячеслав Камзолов. Он нравится 1219 участникам голосования.

Вячеслав Юрьевич Камзолов родился 6 июля 1971 года в Севастополе, на Корабельной стороне.

Отец — военный подводник, жили на Севере. Окончил СШ № 40, потом — техникум дизайна. Служил под Ленинградом — пограничник. В 1992 году вернулся в Севастополь и занялся предпринимательством. Депутат Совета Нахимовского муниципального образования. Активно помогает ветеранским организациям Нахимовского района Севастополя.

«ИНФОРМЕР» ждёт победителя — Илью Журавлёва — в редакции с 10 до 18 часов с понедельника по субботу. Для вас мы приготовили приятный подарок. Заезжайте на кофе с печеньками!

Далее предлагаем ознакомиться с результатами участников опроса «ИНФОРМЕРа» по мере убывания «сексуальности»:

Источник: Портал Информер