Читатели «ИНФОРМЕРа» ответили, где больше всего бандитов и коррупционеров в Севастополе

C 1 декабря прошлого года по 25 января 2020 «ИНФОРМЕР» пытался выяснить, где больше всего бандитов и коррупционеров в Севастополе. В этом помогли читатели издания.

691 человек приняли участие в народном опросе.

258 респондентов (37,34 %) считают, что «бандиты» и «коррупционеры» сидят в правительстве города.

105 принявших участие в голосовании (15, 2%) уверены, что «опасные люди» работают в полиции.

101 человек (14,62 %) полагают, что «похитители» бюджетных средств трудятся в Законодательном собрании.

88 читателей «ИНФОРМЕРа» (12, 74 %) думают, что «бандитов» и «коррупционеров» можно найти в судах. 70 участников опроса (10,13%) подозревают, что в прокуратуре, а 69 человек (9,99 %) — в городских общественных организациях.

Стоит напомнить читателям «ИНФОРМЕРа», в том числе и принявшим участие в опросе чиновникам и депутатам, что Уголовным кодексом РФ предусматривается уголовная ответственность вплоть до лишения свободы на срок до 8 лет как за получение взятки, так и за дачу взятки.

Перед законом отвечает не только лицо, которое получает взятку, но и тот, который даёт её, или от чьего имени взятка передаётся взяткополучателю. В случае, если взятка передаётся через посредника, то он также подлежит уголовной ответственности за пособничество в даче взятки.Подразумевается два вида преступлений: получение взятки (статья 290 УК РФ) и дача взятки (статья 291 УК РФ). Близки к ним такие уголовно наказуемые деяния, как коммерческий подкуп (статья 204 УК РФ) и провокация взятки либо коммерческого подкупа (статья 304 УК РФ).

Состав преступления (взяточничества) будет иметь место независимо от того, когда принята взятка – до или после выполнения соответствующих действий, а также независимо от того, имелась ли предварительная договорённость между взяткодателем и взяткополучателем.

Дача взятки (передача должностному лицу лично или через посредника материальных ценностей) – это преступление, направленное на склонение должностного лица к совершению законных или заведомо незаконных действий (бездействия) в пользу дающего: для получения им преимуществ, за общее покровительство или за попустительство по службе (статья 291 УК РФ).Дача взятки при отсутствии обстоятельств, отягчающих ответственность, наказывается штрафом до 200 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до 18 месяцев, либо исправительными работами на срок от одного года до двух лет, либо арестом на срок от трёх до шести месяцев, либо лишением свободы на срок до трёх лет.

При наличии обстоятельств, отягчающих ответственность (дача взятки должностному лицу за совершение им заведомо незаконных действий (бездействия)), дача взятки наказывается штрафом в размере от 100 тысяч до 500 тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период от одного года до трёх лет, либо лишением свободы на срок до восьми лет.

Дача взятки может осуществляться с помощью посредника. Посредничеством во взяточничестве признаётся совершение действий, направленных на передачу взятки: непосредственная передача предмета взятки, создание условий для такой передачи. Ответственность посредника во взяточничестве наступает независимо от того, получил ли посредник за это вознаграждение от взяткодателя (взяткополучателя) или не получил.Обстоятельствами, отягчающими уголовную ответственность за получение взятки, являются:

• получение должностным лицом взятки за незаконные действия (бездействие);

• получение взятки лицом, занимающим государственную должность Российской Федерации или государственную должность субъекта Российской Федерации, а равно главой органа местного самоуправления;

• получение взятки группой лиц по предварительному сговору или организованной группой (2 и более человек);

• вымогательство взятки;

• получение взятки в крупном размере (крупным размером признаются сумма денег, стоимость ценных бумаг, иного имущества или выгод имущественного характера, превышающие 150 тысяч рублей).

Получение взятки при отягчающих обстоятельствах наказывается лишением свободы на срок от трёх до семи лет с лишением права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет. Суровое наказание за взятку – срок до 12 лет. За получение взятки лишают права занимать определённые должности или заниматься определённой деятельностью на срок до трёх лет.







Суббота, 25 января 2020 г. 308

Источник: Портал Информер