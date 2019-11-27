Членов Общественной палаты Севастополя попросили на выход

Членам Общественной палаты (ОП) Севастополя предложат сложить с себя полномочия, чтобы дать возможность главе города и парламенту сформировать новый состав палаты. Об этом «Коммерсанту» сообщил председатель Заксобрания Севастополя Владимир Немцев.

Встреча руководителей исполнительной и законодательной власти Севастополя с членами городской Общественной палаты может состояться в ближайшее время.

Напомним, что новый состав Общественной палаты был сформирован почти девять месяцев назад. Но за это время палата не провела ни одного заседания из-за отсутствия кворума.

Владимир Немцев заявил, что в нынешнем составе Общественная палата не работает, недееспособна и существовать не может.

По его словам, ситуация сложившаяся в ОП обсуждалась им с врио губернатора Севастополя Михаилом Развожаевым и действующими членами палаты. В ходе этих совещаний пришли к выводу, что ОП нужно распускать.

Но так как нет самого механизма роспуска ОП, необходимо, чтобы каждый ее член добровольно написал заявление о прекращении своих полномочий.

«Мы планируем с врио губернатора Михаилом Развожаевым собрать всех членов ОП, объяснить позицию, чтобы они добровольно сложили свои полномочия, и дальше запускать процедуру формирования нового состава ОП»,— сказал Владимир Немцев.

Член ОП Севастополя Олег Гасанов сообщил «Коммерсанту», что еще до старта избирательной кампании в Заксобрание было предпринято три или четыре попытки провести первое заседание палаты. Но, по его словам, участие в этих заседаниях отказались принять члены ОП по квоте Заксобрания.

Он готов сложить с себя полномочия члена ОП вместе со всеми другими ее членами, но сомневается в реальности подобного развития событий.

«Если члены ОП не могут начать совместную работу, то они не придут и к пониманию необходимости перезапуска палаты»,— сказал Олег Гасанов.

Он также отметил, что также готов к переговорам о сотрудничестве и запуску работы палаты в нынешнем составе, – «независимо от политических предпочтений тех или иных членов Общественной палаты».

Член ОП Юрий Чайкин сказал «Коммерсанту», что законом об ОП ее роспуск и отзыв ее членов не предусмотрен. Он считает, что Заксобрание и правительство могут обратиться в суд либо внести изменения в закон о палате, позволяющие ее роспуск, если она не работает.

«Я и Александр Марчук (еще один член ОП.— «Ъ»), например, проводим рейды по несанкционированным свалкам Севастополя, выносим этот вопрос на обсуждение постоянного комитета по градостроительству, департамента городского хозяйства. Т. е. мы общественную деятельность проводим, а Общественная палата, как орган, не работает»,— сказал Чайкин.

Он тоже считает правильным выходом из ситуации ее перезапуск и готов добровольно, вместе со всеми, сложить с себя полномочия члена палаты. Но не верит, что на это пойдут все члены ОП.

Напомним, что врио губернатора Севастополя Михаил Развожаев в конце октября в ходе общения с представителями местных телеканалов заявил, что ОП города надо «с чистого листа переформировать, чтобы прекратить в ней конфликт».

Источник: Портал Информер