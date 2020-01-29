Члены группы по изменению Конституции РФ предложили ввести в России должность «верховного правителя»

29 января 2020     17
Члены группы по изменению Конституции РФ предложили ввести в России должность «верховного правителя»

Владимир Путин ничего не думает по поводу идеи заменить название должности главы государства на «верховный правитель». Об этом заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

 

«Президент Путин ничего не думает по этому поводу», — сказал он.

 

Песков отметил, что обсуждение этой инициативы проходит в форме дискуссии. По его словам, рабочей группе по поправкам в Конституцию поступает много разных предложений. Песков подчеркнул, что цель дискуссии — собрать мнения.

Он также напомнил, что Путин предложил внести поправки в основной закон государства, а после уже этого комиссия будет собирать дополнительные предложения в свободном режиме. Песков заявил, что какие-то идеи будут отсеиваться, какие-то — приниматься.Напомним, что ранее сопредседатель рабочей группы по поправкам в Конституцию и глава комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Павел Крашенинников заявил о том, что его коллегам поступило предложение переименовать должность президента.

 

Также предложение сменить название «президента» на «верховный правитель» несколько раз звучало от главы ЛДПР Владимира Жириновского.



Среда, 29 января 2020 г. 115

Источник: Портал Информер

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