Члены «команды Чалого» переполошились…

13 октября 2019     1
Члены «команды Чалого» переполошились… Как сообщают посетители медиа-центра на проспекте Нахимова, сотрудники оной структуры распространяют слухи о том, что Алексей Чалый срочно созывает закрытое совещание. На этом совещании, на которое уже приглашены все подопечные Чалого, будут обсуждаться горячие вопросы повестки дня, а также стратегия действий команды на будущее.

Интересно, что на совещание не приглашены аффилированные с Чалым общественники, включая таких возмутителей спокойствия, как Иван Комелов, Алексей Процко и прочие рангом пониже.
Точная дата и место проведения совещания пока не определена, но скорее всего, мероприятие пройдет в первой половине следующей неделе за городомОбстановка строжайшее секретности в которой готовится мероприятие, уже привело к целой волне слухов на тему повестки предстоящего мероприятия.

Так, одни представители команды Чалого, утверждают, что «народный мэр» объявит на совещании, что он намерен переехать в Санкт-Петербург навсегда. Якобы подобное решение вызвано даже не вопросами развития бизнеса в северной столице, а опасениями Чалого по поводу будущего.

По слухам в последнее время, Чалый ведет себя крайне нервозно и решил эвакуироваться по примеру адмирала Октябрьского из обреченного Севастополя.
Другие же представители команды, утверждают, что дело здесь вовсе не в текущей политической повестке дня, а в будущей избирательной губернаторской кампании.Наконец, третьи, считают, что на совещании будет решаться вопрос о том, куда отправить Вячеслава Аксенова, которого Чалый не сумел пристроить на должность первого заместителя губернатора, и скорее всего, не сможет определить на должность директора АНО «Агентства стратегического развития Севастополя».
Наконец, четвёртые полагают, что Чалый просто хочет отпраздновать свою триумфальную победу на выборах в Севастополе в кругу своих боевых товарищейТак, по слухам, распространяемыми официантами из заведений общепита Приморского бульвара, одна известная в городе кондитерская фирма уже получила заказ сделать торты в виде голов представителей одной известной политической партии.
Как утверждают болтливые официанты, эти торты будут торжественно съедены командой Чалого на совещании под крики, – «как мы их всех жахнули!»Между тем, на фоне этих абсурдных слухов и откровенно безумных предположений, переполох в команде Чалого не только не стихает, а наоборот усиливается.

Ведь, представители команды Чалого, обсуждают не только тему грядущего совещания, но и то кого пригласят на него, а кого и проигнорируют.

И как утверждают экскурсоводы «35-ой батареи», именно список приглашенных более всего волнует соратников «народного мэра».

Источник: Портал Информер

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