Члены правления «Роснефти» получили 2,36 миллиарда рублей вознаграждения

Члены правления «Роснефти» получили 2,36 миллиарда рублей вознаграждения за первые полгода 2019 года, что на 12% больше, чем в прошлом году.

В компании уточнили, за что руководители получили миллиардное вознаграждение.

На зарплату 11 топ-менеджеров, включая Игоря Сечина, ушло 205,5 миллионов рублей, премии составили 1,447 миллиарда рублей. Также члены правления «Роснефти» выписали себе вознаграждение за участие в работе органа управления — 57,8 миллиона рублей, командировочные и иные выплаты составили 449 миллионов рублей.

«Выплаты премий членам правления компании связаны с выполнением ключевых показателей деятельности», — сказал ТАСС представитель компании.

В «Роснефти» отметили, что руководители в 2018 году добились рекордной чистой прибыли в размере 649 миллиардов рублей.





Суббота, 10 августа 2019 г. 1

Источник: Портал Информер