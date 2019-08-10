Члены правления «Роснефти» получили 2,36 миллиарда рублей вознаграждения

10 августа 2019     13
Члены правления «Роснефти» получили 2,36 миллиарда рублей вознаграждения

Члены правления «Роснефти» получили 2,36 миллиарда рублей вознаграждения за первые полгода 2019 года, что на 12% больше, чем в прошлом году.

В компании уточнили, за что руководители получили миллиардное вознаграждение.

На зарплату 11 топ-менеджеров, включая Игоря Сечина, ушло 205,5 миллионов рублей, премии составили 1,447 миллиарда рублей. Также члены правления «Роснефти» выписали себе вознаграждение за участие в работе органа управления — 57,8 миллиона рублей, командировочные и иные выплаты составили 449 миллионов рублей.

«Выплаты премий членам правления компании связаны с выполнением ключевых показателей деятельности», — сказал ТАСС представитель компании.

В «Роснефти» отметили, что руководители в 2018 году добились рекордной чистой прибыли в размере 649 миллиардов рублей. 

 


Суббота, 10 августа 2019 г. 1

Источник: Портал Информер

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