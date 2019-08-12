Член президиума союза «ММА» России поздравил строителей с праздником

12 августа 2019     15
Член президиума союза «ММА» России поздравил строителей с праздником

Уважаемые строители и ветераны отрасли!

От всей души поздравляю вас с профессиональным праздником!

В строительной отрасли Севастополя трудятся специалисты самого высокого класса, мастера своего дела, преданные избранной профессии.

Ваша работа помогает региону развиваться: каждый год в городе строятся новые жилые дома, социальные и промышленные объекты, благоустраиваются придомовые территории. 

Во все, что создано вами, вложены не только силы и знания, но и тепло ваших рук, любовь к родной земле! 

Уверен, что результаты труда севастопольских строителей и впредь будут надежно служить нашему славному городу-герою и его жителям!

Искренне желаю всем представителям этой почетной профессии крепкого здоровья, мира, добра и благополучия, успешной реализации новых проектов на благо Севастополя!

 С уважением и благодарностью к вам,

                                                                                                                                                                                                                              президент федерации СБЕ”ММА” Севастополя

Сергей Кот


Воскресенье, 11 августа 2019 г. 528

Источник: Портал Информер

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