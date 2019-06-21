ЧП в Крыму: мужчина нарушил законодательство и лишился кисти руки

По данным пресс-службы Крымского линейного управления МВД России на транспорте, мужчина остался без кисти правой руки, попав под движущийся электропоезд на станции Армянск.

«В четверг около 22.00 мужчина, по словам очевидцев, прыгнул под состав. Сейчас идет разбирательство по этому поводу, мы устанавливаем обстоятельства, – рассказали в пресс-службе. – Мужчина жив, у него травматическая ампутация правой кисти. Он находится в больнице».Также в линейном управлении подчеркнули, что пострадавшего могут наказать за нарушение законодательства.

«Сейчас, наверное, будут работать психологи, устанавливать, что там произошло. Но факт остается фактом – он взял и прыгнул под состав», – сообщили в транспортной полиции.