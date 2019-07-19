ЧП в Шереметьево: при взлёте задымился самолёт (ВИДЕО)

19 июля 2019     18
ЧП в Шереметьево: при взлёте задымился самолёт (ВИДЕО)

Лайнер авиакомпании Nordwind Airlines отправлялся из Москвы в Ереван, но на взлетно-посадочной полосе пилоты остановили разбег из-за сильного задымления в кабине и проникновения дыма в салон. Всего на борту было 173 пассажира.

Восемь пассажиров пострадали из-за давки во время эвакуации из самолета в Шереметьево. По данным канала Baza, пятерых доставили в больницу со ссадинами, ушибами и растяжениями. ТАСС пишет о двух госпитализированных.

«В 00:45 мск рейс N4–477 SVO-EVN B738 (VPBSZ) при разбеге в пассажирском салоне появился посторонний запах. Экипаж прекратил взлет и после освобождения взлетно-посадочной полосы и выключения двигателей организовал эвакуацию пассажиров (162 взрослых, 11 детей) по аварийным надувным трапам», — сообщается на официальном сайте перевозчика.

28 человек решили перенести перелет из Москвы в Ереван после инцидента в аэропорту Шереметьево. Об этом сообщила директор по связям с общественностью воздушной гавани Анна Захаренкова. 

 

По её словам, резервный борт вылетел в 5:32 мск. На рейс зарегистрировались 145 человек.

«28 пассажиров приняли решение об отмене перелета, в их числе два пассажира, которые были госпитализированы в клинику», — сказала она«РИА Новости» и дополнила, что аэропорт работает в штатном режиме, остальные рейсы выполняются по расписанию.

По информации Baza, во время эвакуации на борту началась паника — возможно, люди испугались повторения трагедии с самолетом Sukhoi Superjet 100, из-за пожара в котором погибли 40 пассажиров и стюард.

Источник: Портал Информер

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