Что будет, если смертельный вирус из Китая достигнет Москвы?

Официальные власти КНР заявляют, что ничего не происходит и всё под контролем

А в социальных сетях всего мира началась самая настоящая паника. Пользователи сети публикуют жуткие кадры из китайского города Уханя – центра коронавирусной эпидемии. На кадрах чётко видны трупы, которые валяются в общественных местах города, видно и то, как люди внезапно падают замертво.

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По словам американского эпидемиолога из Гарварда Эрика Фейгл-Динга, каждый больной заражает вокруг себя еще в среднем 2,6 человека

В социальных сетях идет также судорожный подсчет, стоит ли считать эту эпидемию пандемией?

Достаточно ли для этого жертв, с учётом того, что китайские власти могут и скрывать реальное количество жертв вируса?

За пределами Китая случаи заражения вирусом уже были зарегистрированы в Тайване, Таиланде, Японии, Сингапуре, Вьетнаме, Южной Корее, Саудовской Аравии, США и на Филиппинах.

Врач Ярослав Ашихмин задался в своём блоге немаловажным вопросом: что будет, если эпидемия перейдёт китайско-российскую границу и достигнет Москвы?

Потребуется ли экстренно строить в столице России госпитали для зараженных?

«В Москве есть одно неплохое взрослое и парочка условно неплохих детских инфекционных стационарных отделений. Наши олигархи как-то не спешили жертвовать деньги на отечественную медицину – во многом потому, что не собирались лечиться в России сами.

Вполне возможно, в скором времени их ожидает неприятный сюрприз: двери европейских клиник будут закрыты даже для очень богатых людей с тяжелой вирусной инфекцией.

Думаю, все понимают, что простым смертным взрослым и детям в тяжелом состоянии предстоит лечиться в, мягко говоря, очень непростых условиях.

Если сейчас начать дооснащать многопрофильные клиники полноценными инфекционными отделениями и качественной реанимацией, еще можно успеть к прибытию инфекции в Россию.

В случае позитивного сценария, они точно пригодятся для других целей…»

Стоит отметить, что так называемые «инфекционные койки» являются одними из самых неокупаемых. К тому же пандемии требуют, как правило, узких специалистов, а их в Москве, по мнению экспертов очень мало.

А врач Глеб Кузнецов заметил в своем блоге:

«В случае большой серьезной пандемии не ясно, где будет хуже – в чистенькой немецкой клинике, или в нашей посконной инфекционке, где врачи привыкли по локоть в рвоте и дерьме людей лечить привыкли без всяких ресурсов…»

Правительством в связи с осложнившейся эпидемиологической ситуацией, вызванной распространением в Китае заболевания новым коронавирусом, организованы и проводятся все необходимые мероприятия, направленные на снижение рисков для здоровья наших граждан, связанных с возможностью завоза возбудителя данного заболевания на территорию страны — заявила Вице-премьер РФ Татьяна Голикова

Тем временем, появилось новое предположение о том, что причиной распространение смертельно опасного коронавируса в Китае стала разработка биологического оружия.

По данным американского издания Washington Times эпидемия коронавируса могла возникнуть в одной из лабораторий Уханя, связанной с секретной программой биологического оружия в Китае.

Издание добавляет, что радио «Свободная Азия» на прошлой неделе показало сюжет 2015 года, в котором рассказывается об Уханьском институте вирусологии.

Газета приводит комментарий бывшего офицера израильской военной разведки Дани Шохама, который допускает исследования и разработку биологического оружия в лабораториях Уханя.

Некоторые лаборатории в Уханьском институте вирусологии, вероятно, занимались исследованиями и разработками китайского биологического оружия, по крайней мере, по совместительству

По словам бывшего офицера, приводимым изданием, работа над оружием проводилась в рамках военно-гражданского исследования, а потому была строго засекречена.

Шохам уточняет, что ранее Уханьский институт изучал коронавирусы, и предположил, что причиной распространения заболевания могла стать утечка или незаметное заражение человека, вышедшего из учреждения.

Шохам подчеркивает, что пока доказательств этому нет.

О том, что новый тип китайского коронавируса, может быть бактериологическим оружием написала своем телеграм-канале и депутат ГД от Крыма Наталья Поклонская.

По мнению депутата, “учитывая масштабы человеческой подлости” и технического прогресса, распространение инфекции в таких крупных масштабах нельзя назвать случайностью.

Поклонская считает, что “тем, кто хочет властвовать над планетой”, не нравится быстрое экономическое развитие Китая. В дальнейшем, говорит депутат, кто-то изобретет вакцину от нового вируса и разбогатеет

Аналогичное мнение высказал и глава ЛДПР Владимир Жириновский.

Он прямо указал на происки США, сказав что эпидемия является “провокацией” из-за океана.

По мнению Жириновского через месяц эпидемия прекратится.

“Лекарства раскупили, кто-то стал миллиардером” – заявил политик

Тем временем, российские учёные заявили о начале разработки вакцин от коронавируса. Прототипы препарата смогут пройти испытания летом 2020-го.

О двух разрабатываемых вакцинах рассказал директор ГЦН «Вектор» Ринат Максютин:

Мы разрабатываем две вакцины, прототипы которых уже в июне должны пройти первые исследования, – заявил Максютин в ходе визита в мединститут СО РАН

Кроме того, в Центре создано два диагностических набора для нового коронавируса. Они направлены в некоторые субъекты РФ.

Специалистам понятно, как разрабатывать вакцину от коронавируса. Для этого существуют разные технические возможности, и не нужен даже образец — китайские учёные уже выложили в открытый доступ геномную последовательность 2019-nCoV.

По словам специалистов, в России вакцина может быть сделана, например, по той же схеме, что и от Эболы. Достаточно синтезировать антиген, а не весь вирус. Это намного легче, в нем порядка 1000–1500 нуклеотидов, а не 30 тыс., как в самом вирусе. Специалисты и технологии для создания отечественной вакцины есть в ГНЦ ВБ «Вектор» (Новосибирск) и Институте имени Гамалеи в Москве.

По данным городского комитета по делам здравоохранения Уханя, симптомы заболевания, вызванного новым коронавирусом, сперва проявляются в виде кашля и повышенной температуры. Отмечается, что на раннем этапе болезнь протекает в продолжительной легкой форме. Тем не менее она способна перейти в тяжелую форму у людей пожилого возраста, а также у тех, кто борется с другими основными заболеваниями.

Роспотребнадзор обнародовал памятку для профилактики заражения новым коронавирусом. Рекомендуется:

– Мыть руки перед едой и после посещения людных мест

– Перед путешествиями уточнять эпидситуацию в стране (сейчас новый коронавирус зафиксирован не только в странах Азии, но даже в США и Европе)

– В поездках не посещать рынки, где торгуют животными, а также мероприятия с их участием

– Использовать маски во время путешествия

– При первых признаках недомогания обращаться за медпомощью. Нужно обязательно сообщить врачам о недавней поездке в КНР.







Понедельник, 27 января 2020 г. 6

Источник: Портал Информер