Что будет с рублём?

В нынешнем, «поправленном», виде он призван создать то, чего экспортному бизнесу перманентно не хватает, — благоприятные условия для экономической деятельности, в данном случае — с иностранными партнерами. Главное положение вносимых поправок — отмена требования о репатриации экспортной выручки. Но с условиями — куда же без них? — речь идет пока только о рублях и распространяется не на все товары и услуги.

Закон будет реализовываться поэтапно: с 1 января 2020 года он начнет действовать для несырьевого экспорта, а до 1 января 2024 года будут отменены требования в отношении выручки от экспорта сырья — нефти и нефтепродуктов, природного газа, угля и т.д.

Кроме того, считают авторы поправок, закон будет способствовать укреплению национальной валюты на международном рынке и улучшать инвестиционную привлекательность России. Все это напрямую связано с реализацией курируемых Антоном Силуановым нацпроектов «Международная кооперация и экспорт» и «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы». Проекты были приняты в начале этого года и также рассчитаны до 2024 года. Первый ставит своей целью увеличение экспорта в рамках Евразийского экономического союза и обеспечения роста объема накопленных взаимных инвестиций. Второй призван поддержать предпринимателя на каждом этапе развития бизнеса — от идеи создания и до расширения с выходом на экспорт.

Итак, с предложенным механизмами укрепления рубля и реализацией нацпроектов все более-менее понятно. Но какую же все-таки осязаемую маржу получат от этого решения непосредственные участники процесса либерализации — бизнесмены? Прежде всего, это падение жестких рамок: обязательных отчетов о репатриации средств, предоставления справок и других документов в строго отведенные сроки. Все эти бюрократические препоны действительно очень серьезно осложняют жизнь участникам международного рынка — это касается и мелкого предпринимателя, и крупной фирмы.

В поправках, повторюсь, фигурирует пока только рубль, которому создают правовую базу для применения во внешнеторговых расчетах. На иную валюту требования репатриации распространяются, как и прежде, — полный контроль и отчет. Но не исключено, что подвижки будут. Правда, это вопрос на перспективу. В июне на встрече Министра финансов РФ Антона Силуанова и заместителя председателя Еврокомиссии Мароша Шефчовича шла речь о переходе к расчетам в рублях и евро за энергоносители и создании рабочей группы по проработке деталей. Как видим, частично наши устремления к вытеснению доллара из международных торговых операций совпадают не только с китайскими, но и с европейскими.

Но и внутри этих общих интересов разных стран целесообразно выделать частные интересы нашей страны. А то у нас время от времени чуть ли не национальной валютой становится юань, в результате чего мы теряем огромные суммы на курсах. Так что юань юанем, но нашей экономике на международном рынке выгодны расчеты в рублях, и за это надо бороться.

Хочу обратить внимание, что либерализация валютного законодательства подается в комплексе с либерализацией мер административного воздействия на нарушителя. Правительство сработало оперативно и уже 18 июля утвердило проект поправок в КоАП, предусматривающих более мягкие меры ответственности в отношении резидентов — участников внешнеэкономической деятельности. Дело за Госдумой.

Эффективность нового закона пока оценивать преждевременно. Для этого его плюсы и минусы должны сначала проявить себя в деле. Первые эффекты экономика должна почувствовать не ранее следующего года. Однако уже можно сделать некоторые осторожные выводы. Несмотря на неоднозначность некоторых позиций, изменения все-таки имеют больше положительных моментов. В первую очередь, либерализация решает, на мой взгляд, ключевую проблему участников рынка — снижение административного бремени.

Кроме того, закон действительно вынудит господ бизнесменов приучать зарубежных партнеров к рублю и таким образом делать вклад в укрепление отечественной валюты. Ну а там, глядишь, и иностранные инвестиции потянутся в Россию.

Источник: Forbes

Источник: Крымские новости