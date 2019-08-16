Что Владимир Путин увёз с собою от «Ночных волков»?

16 августа 2019     21
Что Владимир Путин увёз с собою от «Ночных волков»?

Дорогие телезрители, друзья и братья. Мы восстановили исчезнувшую со всех информационных ресурсов эфирную версию кульминации нашего байк-шоу 2019 и теперь предлагаем её вашему вниманию.

Этот год для нас был очень ярким, знаковым и символичным. И мы благодарны Богу, что главное событие лета получилось для нас столь успешным, без происшествий и на таком всеобщем позитиве. Мы очень долго и самоотверженно работали над этой программой, теперь представляем её вашему вниманию. В будущем мы собираемся экранизировать «Тень Вавилона», соединив с фильмом «Русский реактор».

На нашей площадке в юбилейный для нас год побывал президент России, обратившись к нам, как и 10 лет назад, с импровизированной сцены байк-шоу.

Мы обнялись при встрече, и, уезжая, он увёз с собой наш «Русский реактор» и тёплую зимнюю волчью шапку, которую может быть наденет где-нибудь на корабле в Арктике, в которую устремлена сейчас наша вековечная Россия.

Александр Хирург,

лидер мотоклуба «Ночные волки»


Пятница, 16 августа 2019 г. 1351

Источник: Портал Информер

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