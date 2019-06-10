Что в июне подготовил для севастопольцев КИЦ?

28 июня в 14:00 спектакль “Оскар и Розова дама” по книге Эрика-Эмманюэля Шмитт.

В Севастополе назван лучший проект концепции развития парка «Учкуевка» Победителем конкурса на лучшую концепцию архитектурно-градостроительного развития рекреационной территории, прилегающей к территории парка «Учкуевка» со стороны береговой линии Черного моря, …



Севастопольской «Жемчужине России» уже 5 лет! 9 июня состоялся праздничный концерт русского народного оркестра «Жемчужина России». Воскресным вечером в концертном зале Культурно-информационного центра собрались более тысячи …

