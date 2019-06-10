Что в июне подготовил для севастопольцев КИЦ?

10 июня 2019     28
Что в июне подготовил для севастопольцев КИЦ?

28 июня в 14:00 спектакль “Оскар и Розова дама”  по книге Эрика-Эмманюэля Шмитт.

Источник: Портал Информер

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