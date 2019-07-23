Что глава Ленинского района Севастополя искал в сквере?

23 июля член регионального политического совета партии «Единая Россия», председатель Совета Ленинского муниципального округа Антон Тицкий проверил ход благоустройства территории сквера имени Е.М.Рыжова.

В инспекции объекта также приняли участие ветеранский актив местной общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского муниципального округа, ветераны авиации и военнослужащие 31-ой дивизии ПВО.

Заказчик работ по благоустройству сквера – местная администрация внутригородского муниципального образования Севастополя Ленинского муниципального округа.

Реконструкция объекта началась в июне и, как обещает подрядчик, должна завершиться с опережением срока, в августе.

«Радует, что подрядчик перевыполняет план по срокам. Очень бы хотелось, чтобы летом севастопольцы смогли посетить обновленный сквер Рыжова. Отрадно, что местные жители благодарны и с пониманием относятся к той работе, которую выполняет администрация.–>

Сквер имени Рыжова – это, к сожалению, один из немногих объектов, который увековечивает память Евграфа Михайловича Рыжова – выдающегося летчика, который защищал город-герой Севастополь во время Великой Отечественной войны, а после войны вел большую просветительскую работу», – отметил Тицкий

По его словам, особенностью обновленного сквера станет арт-объект, представляющий собой копию самолета МИГ-3, на котором совершал полеты Евграф Михайлович Рыжов. Изменения коснутся и монумента Герою Советского Союза.

«Мы в процессе инспекции обсуждали ход работ и, конечно, ветеранов беспокоит вопрос изменения самого мемориала. Хотелось бы, чтобы это был архитектурный объект, который нес бы ценность, вызывал восхищение, чтобы его создал архитектор с известным для севастопольцев именем, потому что тот монумент, который установлен, по этическим соображениям нужно обновить», – сообщил Тицкий.

С просьбой благоустроить сквер местная ветеранская организация обратилась в Совет Ленинского муниципального округа еще в 2017 году.

«Уже то, что идёт реконструкция этого сквера, радует и жителей микрорайона нашего, и наших ветеранов, и, конечно, всех, кто сегодня проезжает по улице Гоголя и видит, что не стоит на месте работа, она продвигается. Тем более, что мы очень долго ждали этого. Этот сквер носит имя нашего Героя Советского Союза, летчика, который защищал крымское небо, это память для нас», – сказала председатель местной общественной организации ветеранов (пенсионеров), войны, труда, Вооруженных Сил и правоохранительных органов Ленинского муниципального округа Людмила Хамина.

Особенным местом и для военнослужащих назвал сквер имени Е.М.Рыжова заместитель командира 31-ой дивизии ПВО по военно-политической работе Андрей Тихоновский.

«Управление 31-ой дивизии ПВО находится в Ленинском районе, военнослужащие дивизии всегда принимают участие в военно-патриотической работе, сквер имени Е.М.Рыжова – знаковое место для нас, здесь мы неоднократно проводили мероприятия, отдавали почести ветеранам, поощряли молодое поколение, встречались со школьниками, юнармейцами», – рассказал Тихоновский.

Благоустройство сквера предусматривает две очереди. В рамках первого этапа работ будут установлены скамейки, 2 парковые качели, урны, организовано освещение, уложена тротуарная плитка, в рамках второго – запланировано обновление тротуаров и обустройство лестничных маршей, которые бы отвечали требованиям по обеспечению доступности среды.

Кроме того, осенью этого года в сквере будут высажены зеленые насаждения.