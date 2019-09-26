Что делать, если не удалось договориться с автостраховщиком в Севастополе?

Бывают ситуации, когда владелец остается недоволен ремонтом своего автомобиля после ДТП или суммой страхового возмещения. Теперь такие ситуации будут разбирать финансовые омбудсмены, к которым можно обратиться, если самостоятельно договориться с автостраховщиком не удалось. Подробнее читайте в нашем материале, подготовленном совместно с Российским Союзом Автостраховщиков.

Законодательное основание

С 1 июня вступил в силу закон, меняющий порядок рассмотрения конфликтных ситуаций, связанных с возмещением ущерба по ОСАГО. Теперь часть конфликтных ситуаций между автовладельцем и страховщиком сможет разбирать финансовый уполномоченный, который рассмотрит конфликтные ситуации давностью до трех лет.

Ваши действия

Проверьте организацию

Перед тем как направить обращение уполномоченному, проверьте, входит ли финансовая организация в специальный реестр компаний, взаимодействующих с уполномоченным.

С 1 июня 2019 года для страховых организаций, осуществляющих деятельность по ОСАГО, ДСАГО и страхованию средств наземного транспорта, предусмотрено обязательное взаимодействие с финансовым уполномоченным.

Направьте заявление страховщику

Прежде чем обратиться к финансовому омбудсмену, направьте заявление в финансовую организацию, к которой имеете претензии. Страховщик должен рассмотреть заявление и ответить о его удовлетворении, частичном удовлетворении или отказе в удовлетворении в течение 15 рабочих дней со дня получения заявления, направленного в электронном виде по стандартной форме, утвержденной Советом службы финансового уполномоченного, если со дня нарушения ваших прав прошло не более 180 дней. При этом страховщик должен рассмотреть заявление и ответить в срок не позднее 30 дней в иных случаях. Если вы не получили ответ в этот срок или он вас не устраивает, смело обращайтесь к финансовому омбудсмену.

Обратитесь к омбудсмену

Принятие и рассмотрение обращений уполномоченным полностью бесплатно. Документ можно направить в электронной форме через личный кабинет на сайте финансового уполномоченного, а также письменно в адрес омбудсмена.

Обращение будет рассмотрено в течение 15 рабочих дней после дня подачи, если вы сами являетесь потребителем финансовых услуг, и в течение 30 рабочих дней, если вам уступлено право требования потребителя финансовых услуг к финансовой организации. В случае проведения независимой экспертизы по спору, рассмотрение приостановят, но не более чем на 10 дней.

Финансовый уполномоченный рассмотрит обращение, если размер имущественных требований не превышает 500 тыс. рублей. Исключения составят случаи, если страховщик нарушит Закон «Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспортных средств».

Требования к содержанию обращения установлены в статье 17 Федерального закона «Об уполномоченном по правам потребителей финансовых услуг».

Ответственность и последствия

После принятия решения уполномоченный должен уведомить заявителя. Решение уполномоченного вступает в силу по истечении 10 рабочих дней после даты его подписания и доводится до страховщика в течение одного рабочего дня со дня его принятия. При этом решение необходимо исполнить не позднее срока, указанного в данном решении.

Если финансовая организация не исполняет решение, то финансовый уполномоченный выдаст вам удостоверение, на основании которого судебный пристав-исполнитель приведет решение финансового уполномоченного в исполнение в принудительном порядке.

Если вы не согласны с решением финансового уполномоченного, вы вправе обратиться в суд в течение 30 дней после дня вступления в силу указанного решения.

В статье использовался материал Российского Союза Автостраховщиков и ГосДумы РФ.

Источник: Портал Информер