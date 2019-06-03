Что же с «бывшими» в Севастополе?

Отгремели звуки оркестров, стихли барабанная дробь и громкие «Ура» по случаю пятилетия воссоединения Севастополя и Крыма с Россией. В «закромах» Родины, к сожалению, не нашлось средств, металла и желания отметить эту историческую дату памятной медалью для вручения участникам знакового для людей события. Некоторые, наиболее «продвинутые» общественники «отлили» свои медальки и награждали ими друг друга, радуясь, что хоть они помнят те дела, потрясшие когда-то страну.

Да что там страну – мир!

Меня же, в данной ситуации огорчило не отсутствие памятных значков, а безразличие властных структур к судьбе тех людей, которые вместе со всем народом Севастополя, Крыма и в целом России ответственно исполнили свой гражданский и общественный долг – депутатов Севастопольского Горсовета.

Из действующих на тот момент 76 депутатов около 50-ти не побоялись возможных последствий своего участия в деле обеспечения, на местном законодательном уровне, срочного решения первых, неимоверно сложных и серьёзнейших задач по воссоединению с Россией.

Последствий как для себя, так и для своих семей.

И, будучи единственным, легитимным на тот период властным органом, приняли своими постановлениями отказ от признания киевской власти, решение о проведении всекрымского референдума о воссоединении с Россией, формирование структуры управления хозяйственно-экономической жизнью города и назначение его руководителем А.Чалого, утверждение результатов проведённого референдума, предоставление А.Чалому права единолично, от имени Севастополя подписать документ о воссоединении с Россией (вместе с руководством Крыма – Сергеем Аксёновым и Владимиром Кон-стантиновым) и, главное, с Президентом Российской Федерации Владимиром Путиным.

Такое доверие А.Чалому со стороны действующих на тот момент депутатов Горсовета, дорогого стоит. Но, к сожалению, он, видимо, не совсем понял этого и в дальнейшем, где можно и нельзя, вещал о недоверии «бывшим», лишая их возможности участия в управлении городом, разделяя тем самым людей на два ла-геря – «бывших» и «нынешних».

При этом, по логике Алексея Михайловича и «нынешних», к «бывшим» почему-то присутствует негласное недоверие. Но тогда, можно ли доверять ранее принятым ими, «бывшими», решениям?

Бывший – это утративший своё прежнее назначение, не состоящий в какой-нибудь должности, звании. А депутаты ведь не сложили свои полномочия и продолжали служить людям.

Но пусть это будет на его совести.

К слову, «бывшие» депутаты, решением Президента РФ были подтверждены в своих полномочиях уже в РФ, как депутаты Законодательного собрания Севастополя. Но депутаты, исходя из оценки исторической ситуации, посчитали необходимым провести внеочередные выборы в Законодательное собрание на год раньше оконча-ния своей каденции.

Теперь, по истечении времени, мне видится, что это был поступок, достойный уважения, но преждевременный и не принёсший предполагаемого необходимого позитива. Победившая на выборах одна единственная политическая сила – «Единая Россия» (с небольшой «погрешностью» в виде двух мандатов от ЛДПР) в конечном итоге погрязла в распрях и борьбе за главенство во власти.

Это напоминание (звонок) для последующих выборов: в Заксобрании должен быть представлен весь политический спектр общества. Так как это и является: «представительной властью», чтобы представлять интересы всех слоёв общества.

Это так, к слову.

Думаю, что пора уже перейти к мирному процессу во властных структурах и отходить от выяснений: кто в тот период был главнее и весомее, и заниматься хозяйственно-экономической деятельностью для развития и укрепления города с целью обеспечения достойной жизни горожан.

Для этого, на мой взгляд, есть хорошая основа в той огромной финансово-материальной помощи Севастополю и Республике Крым от федерального центра.

А главное, что городу русской славы оказывается такое внимание лично Президентом Владимиром Путиным, Правительством и Фе-деральным собранием РФ.

Я надеюсь, нет, просто убеждён, что город-герой Севастополь лет через пять-десять станет не только гордостью, но и красивым украшением «российской короны», и уже не только за исторические заслуги предков, а просто как достойный поклонения и радующий людей город-красавец во всех отношениях: архитектурой, своими историческими местами, парками, пляжами, объек-тами культуры мирового уровня, центрами здравоохранения, образования и науки.

Думаю, не перестанет он быть и базой защиты интересов России на южном направ-лении. Был он рождён как главная база российского Черноморского флота, таким и продолжит оставаться. Все предпосылки для осуществления задуманного, как природные, так и ресурсные – имеются.

Главное, что для этого нужно, так это единство желаемого и реальных возможностей.



Ведь в единстве – сила!

Не правда ли?

А вот с этим у нас, надо честно заявить, пока напряжёнка. Думаю, что единство, в первую очередь, должно быть достигнуто в руководстве органов местной власти.

Пятилетие жизни в составе России показало, что раздрай между исполнительной и законодательной ветвями единой местной власти, «тёрки» внутри самого Заксобрания, и, ко всему прочему, отсутствие совместной (да и вообще, если честно, любой) работы членов Общественной палаты позитива не принесли никому: ни людям, ни городу, ни стране в целом.

К слову, население города уже привыкло к постоянным дрязгам местной власти и, кажется, воспринимает эту аномалию, как нечто «узаконенное». При этом, жители города и его власть, похоже, пребывают в каких-то параллельных пространствах.

Население фактически «выживает» в существующей действительности (высокие цены, превосходящие столичные, всеобъемлющие налоги и штрафы, ограниченная занятость и т.п.), оставаясь со своими проблемами в собственном «мироздании», а городские власти «существуют» в собственных заботах и постоянных «разборках».

Иногда, особенно в периоды ожесточённого противостояния между собой, да и в период выборов, эпизодически вспоминая о избирателях.

Считаю такое положение недопустимым и даже политически – безумным.

Возвращаясь к заявленной теме – о судьбе депутатов Горсовета – Заксобрания Севастополя. Я лично не вижу ничего положительного в объявлении их «бывшими», ну или, если говорить более честно – фактическими, как-бы «изгоями».

Считаю, что они выполнили свою роль патриотично и с достоинством. Состав депутатов, сменивший их, как мне представляется, возможно сделал немало положительного, но вот добра людям и единства, в отличие от предшественников, в жизнь города не внёс. Оценку всему, безусловно, дают и ещё дадут севастопольцы.

Это скоро будет видно, т.е. в сентябре, когда состоятся выборы и будет избран новый состав севастопольского Заксобрания. Я надеюсь, что вновь избранные депутаты будут более сдержаны в различных оценках, в том числе и Губернатора.

Мне кажется, что «травля» губернаторов: ранее Сергея Меняйло, а сейчас Дмитрия Овсянникова, также ничего хорошего не даёт никому. К слову, я считаю Дмитрия Овсянникова достаточно серьёзно продвинувшимся на этой должности.

Сегодняшний Овсянников, как Губернатор – это уже не тот Овсянников, который не так давно пришёл на руководство городом. Думаю, что у него, как у руководителя, достаточно перспективное будущее. Ведь не делает ошибок тот, кто ничего не дела-ет.

Выражаю признательность, как депутат прошлого созыва, ветеранским организациям города, которые выступили с инициативой «реабилитации» «бывших» депутатов и награждения их памятным знаком. Ибо, как гласит притча мудрого Соломона, «Доброе имя лучше богатства, и добрая слава лучше серебра и золота».

Вот список тех, кого, по мнению ветеранов, они считают необходимым поблагодарить за непосредственное участие в Русской весне и конкретные позитивные дела на благо города, страны и людей.

Список депутатов Севастопольского городского совета шестого созыва, представля-емых на награждение нагрудным памятным знаком в честь 5-летия воссоединения Севастополя с Россией

1. Авсейкова Наталья Ивановна

2. Антоненков Олег Сергеевич

3. Антоненков Александр Сергеевич

4. Басов Геннадий Анатольевич

5. Белик Дмитрий Анатольевич

6. Белогорцев Дмитрий Альбертович

7. Богатыренко Сергей Васильевич

8. Брицын Михаил Михайлович

9. Бурштейн Сергей Абрамович

10. Вень Леонид Станиславович

11. Генне Андрей Георгиевич

12. Глиняник Владимир Викторович

13. Гоголинский Сергей Александрович

14. Демченко Владимир Леонидович

15. Дойников Юрий Васильевич

16. Дубовик Евгений Георгиевич

17. Ермаков Иван Федосович

18. Живодуев Сергей Александрович

19. Жунько Леонид Михайлович

20. Журавлёв Илья Григорьевич

21. Золотухин Леонид Яковлевич

22. Иваницкая Галина Николаевна

23. Иванов Сергей Владимирович

24. Кабанов Евгений Константинович

25. Кияшко Роман Владимирович

26. Ковалишин Андрей Григорьевич

27. Колот Андрей Григорьевич

28. Красильников Александр Львович

29. Кретов Дмитрий Анатольевич

30. Кудряшов Пётр Яковлевич

31. Кунцевский Владимир Федосович

32. Локтионов Игорь Валентинович

33. Лунёнок Андрей Михайлович

34. Мальцев Артём Александрович

35. Непран Сергей Альбертович

36. Пархоменко Василий Михайлович

37. Пиперков Евгений Евгеньевич

38. Плотников Геннадий Михайлович

39. Потёмкин Сергей Арифович

40. Прудникова Нина Дмитриевна

41. Рыль Сергей Бернардович

42. Смольянинов Сергей Игоревич

43. Старый Александр Петрович

44. Стержаков Вадим Валерьевич

45. Стручков Владимир Олегович

46. Ульянова Татьяна Александровна

47. Харута Николай Петрович

48. Чекмезов Владимир Ильич

49. Черников Юрий Викторович

50. Шестов Сергей Николаевич

51. Шутко Александр Дмитриевич

Заканчивая материал, ещё раз подчёркиваю, что только в единстве – сила. Мы сильны, пока мы едины.

Добра и процветания Севастополю и Крыму!

Севастопольцам и крымчанам – достойной жизни без всяких санкций и огра-ничений их прав!

Будьте все счастливы!

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