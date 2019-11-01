Что, жители города-героя Севастополь, вы готовы получить от А.Ковальчука по сусалам сусальным золотом?!

Между этими идеологиями нет, и не может быть примирения. Кстати, у «красных» было в моде заставлять детей отрекаться от своих родителей, а в случае отказа – именовать их «членами семьи врага народа».

Врагами какого народа, Ковальчук?

Отказываться от русского «в пользу» советского?

Отказываться от родителей, во имя интернационала?

Отказываться от детей ради коммунизма?

Фото детей «врагов народа». Спецдетдом Наркомпроса. 1930-е. СССР.

Рассматривать Гражданскую войну в Россию, как банальную драчку за владение средствами производства в формате, типа, «грабь награбленное» или «даёшь равенству ещё и братство», это ровным счётом ничего не понимать в тех трагических событиях.

Монумент с «мамой, примиряющей поссорившихся детей» ни по форме, ни – самое главное! – по содержанию НЕ ОТРАЖАЕТ происходившего в 1918-1922 годах в России.

Когда «художник» Ковальчук говорит об образе России в виде «мамы», ОТСТРАНЁННО наблюдающей смертельную(!) схватку(!) двух своих, якобы, сыновей, то речь идёт не о маме, а о мачехе, которой совершенно всё равно, кто из дерущихся пасынков победит. Потому что «маму монумента» зовут не Россия, а СССР.

Россию, как тысячелетний оплот, а на сегодняшний день уже как последний рубеж этого оплота сохранения человечности в стремительно деградирующей людской популяции на Земле – всю её тысячелетнюю историю стремились разрушить и уничтожить.

«Красные» стали всего лишь очередным инструментом и орудием этой повторившейся в 1917 году попытки разрушения православной Монархии.

«Красным», то есть бесам, разрушить православную Россию удалось.

Монумент предлагает примирить Бога с дьяволом?

Гражданская война была не между русскими. Гражданская война была против русских и против миллионов подданных православной Империи иных национальностей и вероисповеданий, но, увы, и при участии большого количества забесованных русских людей. Забесованных, то есть ставшими интернационалистами и ломавшими свою Родину в угоду многоликому бесу коммунизма. Одним из этих ликов был Карл Маркс, заявлявший в 50-х годах XIX века:

«В России, у этой варварской расы, имеется такая энергия и такая активность, которых тщетно искать у монархий старых государств. Славянские варвары – природные контрреволюционеры. Поэтому необходима беспощадная борьба не на жизнь, на смерть со славянством… на уничтожение и беспощадный терроризм».

Ему вторил другой бесовский лик в образе Фридриха Энгельса: «У Европы только одна альтернатива: либо подчиниться игу славян, либо окончательно разрушить центр этой силы – Россию».

Кому-то ещё что-то непонятно с «красным коммунизмом» и с его истинными целями?

Кто-то ещё не понял, что сказанное центровыми коммунистическими бесами более 150 лет назад актуально и сейчас, только в ином стратегическом раскладе политических сил в мире и ином общественно-политическом состоянии современной России?

Кто-то ещё не понял, что разрушение уже современной России начинается вот с таких монументов, предлагающих в очередной раз разрушить свою Родину забвением памяти истинного прошлого, а не надуманного примирения?

Судя по тому, какая тишина стоит в эфире от «чалистких» СМИ в адрес «художника» Ковальчука и его «художественного» решения», словно воды в рот набравших, означает только одно, а именно – «чалисты» вполне согласны с творимым над городом беспределом художественного убожества и исторической лжи в образе монумента, инициатором которого является их духовный руководитель олигарх А.Чалый.

Сусальное убожество – это «мама братьев разделённой семьи» и ложь о том, что Гражданская война закончилась в ноябре 1920 года в Севастополе.

Гражданская война закончилась в 1922 году на Дальнем востоке!

Ложь и потому, что исход «белых» был из всех портов Крыма, а не исключительно только из Севастополя, который в той ситуации не выделялся абсолютно ничем определяющим этот исход, а только лишь нахождением в городе штаба «белых». И какие же при этом надо иметь свёрнутые набекрень мозги, чтобы планировать поджечь у этого монумента ещё и «вечный огонь»?!

«…И сказал Господь Каину: где Авель, брат твой? Он сказал: не знаю; разве я сторож брату моему…».

Так какому «брату-победителю» будет гореть вечный огонь – «белому» или «красному»?

Потому что двоим такой «исторический» и «памятный» огонь гореть не может по сути, а может гореть только для «примирительного шашлыка под водочку».

Потому что Авель вернулся в рай, а Каин низвергнулся в ад.

Для примирения существуют огонь свечей в храмах и молитвы из уст тех, кто БЫЛ ТАМ, на той Гражданской войне, и кто прощает – если прощает! – душой и сердцем, а не по конъюнктурной разнарядке.

Но НИКОГО из них уже нет среди нас, живущих. И мы НЕ ЗНАЕМ их мыслей насчёт примирения. А, не зная, НЕ ИМЕЕМ права насильственно мирить их между собой.

Специально для Ковальчука дарим пару-тройку фрагментов «текстов», так сказать, для глубины «художественного восприятия» и лучшего «узнавания» событий Гражданской войны.

Со стороны «белых»:

Один из «белых» офицеров на допросе в ЧК на вопрос о его мотивациях борьбы с большевиками сказал: «Моей России нет. И русских людей в СССР нет. Есть мразь, предавшая и растоптавшая святыни. Свергнувшая тысячелетнюю Империю и историю моей Родины и тем проклявшая своё имя в веках…».

М.Г.Дроздовский, генерал-майор, командир 3-й стрелковой дивизии в Добровольческой армии: «У меня с большевиками основные разногласия по аграрному вопросу: они хотят меня в эту землю закопать – а я не хочу, чтобы они по ней ходили…».

А.В.Туркул, генерал-майор, командир Дроздовской дивизии после гибели М.Г.Дроздовского: «Вся будущая Россия пришла к нам, потому что именно они, добровольцы – эти школьники, гимназисты, кадеты, реалисты – должны были стать творящей Россией, следующей за нами. Вся будущая Россия защищалась под нашими знамёнами: она поняла, что советские насильники готовят её смертельный удар. Бедняки-офицеры, романтические штабс-капитаны и поручики, и эти мальчишки-добровольцы, хотел бы я знать, каких таких «помещиков и фабрикантов» они защищали? Они защищали Россию, свободного человека в России и человеческое русское будущее. Потому-то честная русская юность, всё русское будущее – все было с нами…».

Предсмертные слова Н. С. Гумилёва, поручика, великого русского поэта, расстрелянного по делу «Петроградской боевой организации В. Н. Таганцева».

«… – Который здесь поэт Гумилёв?

– Здесь нет поэта, есть поручик Гумилёв.

– Пошли…».

Со стороны «красных»:

В. И. Ленин.: «…Надо расширить применение расстрелов. Без этого построить социализм невозможно…».

Из директивы ЦК РКП «Ко всем ответственным товарищам, работающим в казачьих районах». Подписано Я. М. Свердловым, председателем Всероссийского Центрального Исполнительного Комитета (ВЦИК), главой РСФСР в 1917-1919 гг.:

«…Учитывая опыт гражданской войны с казачеством, признать единственно правильным самую беспощадную борьбу со всеми верхами казачества путём поголовного их истребления. Никакие компромиссы, никакая половинчатость пути недопустимы.

Поэтому необходимо:

1. Провести массовый террор против богатых казаков, истребив их поголовно; провести беспощадный массовый террор по отношению ко всем вообще казакам, принимавшим какое-либо прямое или косвенное участие в борьбе с Советской властью. К среднему казачеству необходимо применять все те меры, которые дают гарантию от каких-либо попыток с его стороны к новым выступлениям против Советской власти.

2. Конфисковать и заставлять ссыпать все излишки в указанные пункты. Это относится как к хлебу, так и ко всем другим сельскохозяйственным продуктам.

3. Принять все меры по оказанию помощи переселяющейся пришлой бедноте, организуя переселение, где это возможно…

5.Провести полное разоружение, расстреливая каждого, у кого будет обнаружено оружие после срока сдачи…».

Ф. Дзержинский: «…Право на расстрел для ЧК чрезвычайно важно, даже если меч её при этом попадёт случайно на головы невиновных».

Троцкий: «Социалистическая революция начинается на национальной арене, развивается на интернациональной и завершается на мировой…».

Хочется спросить у ВРИО губернатора города Развожаева:

«Уважаемый Михаил Владимирович! Те, кто затаскивают в наш родной город этого троянского коня неизбежного будущего монументального раздора, поведали ли Вам, а на чьей стороне они ходили в «атаки», в «сабельные походы» и «в каких полках» во время Гражданской войны «сражались» и с кем они теперь хотят примиряться?

Вам интересно мнение севастопольцев относительно их отношения к данному монументу?

Или в Севастополе закончилась демократия и началась плутократия от коренного слова «плут» в лица «чалых», «мединских», «ковальчуков» и прочих «михалковых?».

Потому что прощать могут только те, кто сам был НЕПОСРЕДСТВЕННЫМ участником Гражданской войны.

Среди «белых» были не только и не столько офицеры. Среди «белых» были миллионы людей, не принявших сатанинскую идеологию коммунизма и защищавших от него Россию.

Согласно концепции «Ковальчука-с-компанией» «…планируется целый мемориальный комплекс, который станет часть большого парка, рядом с культурным кластером. Это место будет очень востребовано и гостями, и горожанами…».

Автор же концепции Ковальчук лично(!) явится в город для «работы» с местными архитекторами.

Кластер…

Какое-то мутное слово с запашком клейстера для наклейки обоев на стены барака.

Культура и война, тем более Гражданская – вообще не совместимые понятия.

Мемориал, как память об умерших или погибших – не может быть «культурным кластером».

Ни в целом, ни частями.

Неужели Мавзолей, где складировано что-то от тела Ленина – является частью(!) культуры(!) вместе с мумией «вождя мирового пролетариата»?

Культуры чего?

Совмещать монумент войне с парком досуга – это из области… ммм… как бы так помягче…, в общем, что-то из области сапога всмятку вместо шляпы на голове.

Это точно также, как если бы на Пискарёвском кладбище в Санкт-Петербурге поставить колесо обозрения и будки с пивом-соками, а в Волгограде, рядом с монументом «Родина-Мать зовёт!», организовать палаточную ярмарку народных промыслов с самоварами, танцами кадрили и исполнением нетрезвыми визгливыми голосами частушек.

Что же такое безумное творится в головах у местных архитекторов, если они собираются подобное надругательство обсуждать, а не выкидывают данную концепцию сразу в мусорное ведро?!

Да таких горе-специалистов подняли бы на штыки на Перекопе в 1920 году и «белые» и «красные» – ОДНОВРЕМЕННО.

Большинства жителей города не приемлет данный монумент. И те, кто и по сей день за «белых», и те – кто за «красных».

Подобное единение должно всенепременно учитываться обеими ветвями городской власти, как исполнительной, так и законодательной.

У властей города есть сомнения, что большинства?

Тогда в рамках ПРЯМОГО народовластия, коим является пункт российской конституции про власть народа в стране, ответом на сей сложный вопрос может быть референдум – да да, нет нет – большинством голосов.

Власть НЕ ДОЛЖНА становиться в таком остром и значимом ОБЩЕСТВЕННОМ вопросе – прежде всего для сохранения стабильности в общества – на чью-либо строну.

Тем более, когда эти стороны имеют взаимоисключающие друг друга взгляды на сей памятник.

С одной стороны – севастопольцы, коих большинство, говорящие нет этому чудовищному примирительному кривлянию. С другой стороны – «монументальная хотелка» олигарха А.Чалого с количественно жалкой подтанцовкой из маргинальных личностей, желающих памятник взгромоздить.

Или власть с народом, или власть сама с собой – решать власти в Севастополе.

Пора Законодательному собранию и Правительству города определяться с кем они: с севастопольцами или с олигархами без рода и без племени.

А то можно, при таком подходе, «докатиться» до памятника примирения между вермахтом и Красной Армией с подачи Мединского и А.Чалого при поддержке Ковальчука. С парком досуга вокруг…

Источник: Портал Информер