Что жители Севастополя говорят о Михаиле Развожаеве (ВИДЕО БЕЗ ЦЕНЗУРЫ)



Врио губернатора Севастополя Михаил Владимирович Развожаев родился 30 декабря 1980 года в Красноярске.

В 2002 году окончил исторический факультет Красноярского государственного педагогического университета.

В 2016-2017 годах прошел обучение по программе Подготовки и переподготовки резерва управленческих кадров в Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте Российской Федерации, в 2018 году окончил Программу развития кадрового управленческого резерва.

Трудовую деятельность начал во время обучения в университете в феврале 2002 года в профсоюзной организации студентов Красноярского государственного педагогического университета.После окончания университета работал в различных коммерческих организациях.

С апреля 2003 года по октябрь 2008 года замещал должности государственной гражданской службы в Администрации губернатора Красноярского края.

С октября 2008 года по август 2012 года работал на руководящих должностях в Администрации губернатора Красноярского края.

С августа 2012 года по июль 2014 года – заместитель руководителя Администрации губернатора Красноярского края.

В июле 2014 года был назначен на должность советника министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.

С 1 октября 2014 года – заместитель министра Российской Федерации по делам Северного Кавказа.С 3 октября по 15 ноября 2018 года временно исполнял обязанности главы республики Хакасия – председателя правительства Республики Хакасия.

29 ноября 2018 года на съезде Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»» был избран членом Центрального штаба движения.

С 18 декабря 2018 года – руководитель исполкома Общероссийского общественного движения «Народный фронт «За Россию»».

11 июля 2019 года Михаил Развожаев назначен временно исполняющим обязанности главы Севастополя.

Михаил Развожаев – действительный государственный советник Российской Федерации 2 класса.

Офицер запаса, лейтенант. Женат, у него двое детей.

<!-- с позицией редакции. Позиция редакции может быть озвучена только главным редактором или, в крайнем случае, лицом, которое главный редактор -->

Источник: Портал Информер