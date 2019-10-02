Что значит для Украины, России, ДНР и ЛНР «формула Штайнмайера»?

2 октября 2019     18
Что значит для Украины, России, ДНР и ЛНР «формула Штайнмайера»?

На территории Луганской и Донецкой областей пройдут выборы представителей субъектов. Руководство Украины готово признать их легитимность и принять закон об особом статусе ЛНР и ДНР.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил подписание «формулы Штайнмайера». Ее автором является экс- председатель ОБСЕ, экс-глава МИД ФРГ Франк-Вальтер Штайнмайер. Идея заключается в том, чтобы Киев признал право на самоуправление в отдельных районах Донецкой и Луганской областей. Подписание формулы активно поддерживала Россия.

Фактически реализация «формулы Штайнмайера» заставит Украину договариваться с представителями Донбасса. 

После подписания формулы Украина примет закон об особом порядке проведения выборов в непризнанных Луганской и Донецкой народных республиках. За ходом голосования будет наблюдать ОБСЕ. Если оно пройдет без нарушений, то выборы признают легитимными и Киев примет закон об особом статусе этих территорий.

В России, наоборот, приветствовали подписание соглашения. В ЛНР и ДНР заявили, что не доверяют украинским политикам, но ждут серьезной работы по урегулированию конфликта. 7 октября на Донбассе начнут разводить силы ополченцев и официальных войск — график уже согласован. По словам полпреда России Бориса Грызлова, отход войск позволит прекратить боевые действия на Украине.


Среда, 2 октября 2019 г. 125

Источник: Портал Информер

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