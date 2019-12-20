Что известно о террористе, который устроил нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы

20 декабря 2019     14
Что известно о террористе, который устроил нападение на сотрудников ФСБ в центре Москвы

Евгений Манюров учился стрелять в одном из московских тиров. Об этом в интервью «Комсомольской правде» рассказал Олег Солович, дизайнер стрелковых упражнений стрелкового клуба ДОСААФ, где практиковался Манюров.

«Стрелял плохо. Чтобы хорошо стрелять, надо несколько лет этим увлекаться. Он у нас месяца три прозанимался», – сказал Солович.

По его словам, Манюров общался нормально, но на занятия ходил в длинной черной парке с капюшоном.

«Мы предлагали ему снимать верхнюю одежду во время стрельбы, а он говорил, что ему так удобно», – рассказывал тренер.

Солович не верит в невменяемость Манюрова.

«Ну, подождите, как ненормальный? У него ведь нарезной карабин был калибра 7,62 мм со всеми полагающимися документами, а это значит, что до него он пять лет владел гладкоствольным охотничьим оружием. Выходит, что государство ему полностью доверяло, если выдало нарезное оружие. На этом основании мы его и учили стрельбе», – заявил Солович.

Евгений Манюров

Евгений Манюров учился в Российской академии правосудия, а также был слушателем курса «Социологический анализ рекламной коммуникации» в Высшей школе экономики.

Был у него и свой бизнес, который он закрыл в 2015 году.

Несколько месяцев назад он уволился с должности охранника и завел странные знакомства о которых рассказывал своей матери.

«Последние годы он работал сразу в нескольких охранных фирмах, но потом отовсюду уволился. В последнее время не работал, общался с какими-то арабами по телефону, я ничего не понимала, о чем, ведь говорил он с ними по-английски», – рассказала журналистам мать Манюрова.

По словам отца Манюрова, его сын также утверждал, что он работает в посольстве ОАЭ охранником.

Как говорит отец погибшего, несколько месяцев назад у его сына появился странный акцент, он отрастил бороды, а также изменился его стиль поведения, который его отец определил, как восточный.

Что стоит за этой информацией — неизвестно. Или же Манюров вводил в заблуждение своих родственников, или же он действительно контактировал с некими иностранцами. Все это предстоит выяснить следователям.

Расследование преступления продолжается, по месту жительства Манюрова уже прошли обыски.

Представители ФСБ, прокуратуры и участковые опросили соседей. В квартире стрелка следователей встретила его рыдающая мать. Дома у жителя Подольска обнаружили целый арсенал оружия.

“Все зарегистрировано официально по месту жительства, всего 7 стволов: газовое, травматическое, гладкоствольное, нарезное. Пока газовый ствол не нашли”, — сообщил журналистам сотрудник следственной группы.

Все оружие оказалось оформлено на Манброва без каких-либо нарушений. Кроме оружия, дома у Манюрова нашли много патронов и два снаряженных автоматных магазина.

Дом в Подольске (Московская область), где проживал Евгений Манюров

Источник: Портал Информер

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